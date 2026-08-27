Poljski novinar: To je sramota, Hajduk je kao 'mokra krpa'

Nogometaši Hajduka večeras u 19 sati protiv Rakowa u Poljskoj igraju uzvratni susret 4. pretkola Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2-2, no Splićani s velikim ambicijama odlaze na uzvrat. Nakon dugih 16 godina Hajduk im priliku ući u glavnu fazu nekog europskog natjecanja.

Tada je u igrao u sezoni 2010./2011 u skupini Europske lige bio sa Zenitom, Anderlechtom i AEK-om i završio na posljednjem mjestu s jednom pobjedom i pet poraza, uz gol-razliku 5-13.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

O lošem nizu Hajduka govorio je poljski novinar Dominik Piechota za Kanal Sportowy. Nazvao ga 'mokrom krpom' što se odnosi na pogrdan nekoga tko je slab.

- Jako me veseli cijela ova priča Hajduka iz Splita u kvalifikacijama za europske kupove. Ako bi se za neku momčad moglo reći ono što se kod nas popularno naziva 'mokra krpa' odnosno ako bi netko u kvalifikacijama trebao preuzeti tu titulu, mislim da bi Hajduk definitivno bio kandidat za to. On je već petnaestak godina bez plasmana u ligašku fazu - ističe poljski novinar koji se osvrnuo na momčadi od kojih je Hajduk ispadao u Europi.

-To je prilično neugodna i sramotna priča kada se pogleda od kojih momčadi ispadaju u kvalifikacijama. Oni praktički svake godine kreću u europske kupove i svake godine završavaju svoj put u kvalifikacijama, neovisno o tome igraju li protiv Rosenborga ili nekih drugih momčadi, ali uvijek nekako pokleknu. Zato se nadam da će se i ovdje jednostavno nastaviti ta tradicija - zaključuje.