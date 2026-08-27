Obavijesti

Sport

Komentari 0
PODCJENJIVANJE?

Poljski novinar: To je sramota, Hajduk je kao 'mokra krpa'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Poljski novinar: To je sramota, Hajduk je kao 'mokra krpa'
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nogometaši Hajduka nakon 16 godina imaju priliku izboriti ulazak u glavnu fazu nekog europskog natjecanja

Admiral

Nogometaši Hajduka večeras u 19 sati protiv Rakowa u Poljskoj igraju uzvratni susret 4. pretkola Konferencijske lige. Prvi susret na Poljudu završio je 2-2, no Splićani s velikim ambicijama odlaze na uzvrat. Nakon dugih 16 godina Hajduk im priliku ući u glavnu fazu nekog europskog natjecanja. 

Tada je u igrao u sezoni 2010./2011 u skupini Europske lige bio sa Zenitom, Anderlechtom i AEK-om i završio na posljednjem mjestu s jednom pobjedom i pet poraza, uz gol-razliku 5-13.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

O lošem nizu Hajduka govorio je poljski novinar Dominik Piechota za Kanal Sportowy. Nazvao ga 'mokrom krpom' što se odnosi na pogrdan nekoga tko je slab. 

- Jako me veseli cijela ova priča Hajduka iz Splita u kvalifikacijama za europske kupove. Ako bi se za neku momčad moglo reći ono što se kod nas popularno naziva 'mokra krpa' odnosno ako bi netko u kvalifikacijama trebao preuzeti tu titulu, mislim da bi Hajduk definitivno bio kandidat za to. On je već petnaestak godina bez plasmana u ligašku fazu - ističe poljski novinar koji se osvrnuo na momčadi od kojih je Hajduk ispadao u Europi. 

-To je prilično neugodna i sramotna priča kada se pogleda od kojih momčadi ispadaju u kvalifikacijama. Oni praktički svake godine kreću u europske kupove i svake godine završavaju svoj put u kvalifikacijama, neovisno o tome igraju li protiv Rosenborga ili nekih drugih momčadi, ali uvijek nekako pokleknu. Zato se nadam da će se i ovdje jednostavno nastaviti ta tradicija - zaključuje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Baturini stiže Modrićev suigrač
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Baturini stiže Modrićev suigrač

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026