Poljud će gorjeti! Rasprodana je sjeverna tribina za Dinamo

Dragi navijači, obavještavamo vas da je za utakmicu Hajduk - Dinamo sjeverna tribina - RASPRODANA‼️ 🔴🔵 ➡️ Sve informacije o prodaji ulaznica za ostale tribine možete pronaći na ➡️ hajduk.hr #prederby #derbi #samohajduk🔴🔵 #torcida #ticketsonsale

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk) on Apr 1, 2019 at 8:42am PDT