Polovičan uspjeh: Novo vrijeme je remiziralo, a Puljani poraženi

Prvi dan Glavne runde Futsal Lige prvaka, koja se do subote igra u Makarskoj bio je polovično uspješan za hrvatske predstavnike. U prvom ogledu portugalski Sporting očekivano je slavio protiv Futsal Pule, dok je u drugom ogledu Novo vrijeme odigralo neodlučeno s kazahstanskim Ayatom.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Doprvaci Hrvatske Futsal Pula izgubili su od favorita skupine Sportinga 5-3. Puljani su se držali do poluvremena na koje se otišlo s 2-2, dobro su nastavili i u drugom poluvremenu, ali što je utakmica odmicala sve su teže pratili ritam pa su Portugalci uspjeli materijalizirati kvalitetu i nadmoć. Sva tri gola za Puljane postigao je njihov najbolji igrač i kapetan David Mataja koji je u tri navrata poništavao prednost Sportinga, za koje su zabijali Paco, Sokolov, Zicky, Cavinato, da bi Pauleta postavio konačnih 5-3 u 38. minutu utakmice.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Prvak Novo vrijeme u neizvjesnom je susretu na koncu remiziralo s kazahstanskim Ayatom, uz dosta povika na suđenje talijanskog dvojca. Više od igre od prve minute imali su Makarani koji su u nekoliko navrata bili blizu vodstvu. Jefferson je uzdrmao vratnicu, potom je golman Filip Bašković pronašao usamljenog Vedrana Kazazića iza obrane Anata no njihov golman Leonardo Gomes uspio ga je zaustaviti. Jedan na jedan s Gomesom bio je i Toni Jelavić koji je pucao pored gola a najbolju priliku sam je kreirao Luka Suton, koji je u veleslalomu kroz kazahstansku obranu prošao dva igrača i golmana ali je otišao previše ukoso i nije uspio pogoditi praznu mrežu.

Foto: Luka Mladinic

Na poluvrijeme se otišlo bez golova a u drugom dijelu prvi su zaprijetili gosti iz Kazahstana preko Abdumanapulyja i Brazilca Leandersona, no njihovi udarci za malo su otišli pored gola. No ipak su došli do gola nakon jedne pogrešne procjene razvukla se obrana Makarana, Ryndin je pronašao Turegazina usamljenog na drugoj vratnici a njemu nije bilo teško zabiti.

Gol zaostatka djelovao je poput injekcije adrenalina za igrače Ivana Božovića, krenuli su na sve ili ništa, čak je u jednoj situaciji golman Bašković s centra uputio projektil koji je uzdrmao gredu Anata, a minutu nakon toga u kontra napadu je zabio Toni Jelavić, koga je lijepo uposlio Blago Gašpar.

Foto: Luka Mladinic

Ayat se vratio preko Leandra koji je iščeprkao loptu Gašparu i zabio za 2-1, a onda su gosti zabili sami sebi, konkretno Valliulin, koji je natrčao na loptu koju je golman Gomes odbio na ubačaj Rafaela i ubacio u vlastitu mrežu četiri minute do kraja, što je na koncu bio i konačan rezultat.

- Na prvu ostaje žal za izgubljenim bodovima. Ako računamo proći među 16 najboljih u Europi moramo zabijati prilike koje imamo. Realizacija je stvar kvalitete, možda je i pritisak kod igrača koji igraju prvi put Ligu prvaka. Kad se pogleda tok utakmice, dva puta smo gubili i vraćali smo se, s te bi strane trebali biti zadovoljni. Imamo sutra utakmicu protiv Pule za prolaz, pokušat ćemo se što prije regenerirati i zaboraviti što se događalo večeras na terenu. Energetski smo se dosta potrošili stižući prednost Anata, potrošila se i Pula. Taktičkih nepoznanica nema, tko uspije sakriti nedostatke i uđe s više energije pobijedit će sutrašnji susret - kazao je trener Novog vremena Ivan Božićović.

