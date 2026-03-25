Polovičan uspjeh U19 'vatrenih'. Jedni razbili Švicarsku, a drugi teško stradali od Španjolske

Hrvatske mlađe nogometne reprezentacije uspješno su otvorile nastupe u elitnim rundama kvalifikacija, iako su pritom upisale i jedan uvjerljiv poraz. Posebnu pozornost privukla je neuobičajena situacija s dvije U-19 selekcije koje se paralelno bore za plasman na različita europska prvenstva.

Izabranici Siniše Oreščanina u Varaždinu su dominantno krenuli u kvalifikacije za Euro koje će se ovoga ljeta održati u Walesu. Hrvatska U-19 reprezentacija svladala je Švicarsku s uvjerljivih 4-1 i time napravila važan prvi korak prema plasmanu na završni turnir, na koji će se plasirati samo pobjednici skupina.

Hrvatska je povela već u 11. minuti, kada je nakon ubačaja Anđela Šutala s desne strane na drugoj vratnici precizan bio Ljubo Puljić. Sve do 68. minute domaćini su kontrolirali minimalnu prednost, no tada je Sambou Camara izjednačio. Ipak, odgovor Hrvatske bio je trenutačan. Već u 69. minuti Patrice Čović ponovno je doveo svoju momčad u vodstvo. Pitanje pobjednika riješio je Ivan Barić pogotkom u 76. minuti, dok je konačnih 4-1 u sudačkoj nadoknadi postavio Pavle Smiljanić, koji je u igru ušao deset minuta ranije. Hrvatsku za tri dana očekuje susret s Norveškom, dok se u drugom dvoboju skupine sastaju Francuska i Norveška.

Istodobno, druga hrvatska U-19 reprezentacija, koju vodi Zoran Vulić, nije bila uspješna. Ona je u svom kvalifikacijskom ciklusu uvjerljivo poražena od Španjolske rezultatom 4-0. Španjolci su poveli u 28. minuti pogotkom Miguela Llorentea, a završnicu prvog dijela potpuno su iskoristili za rješenje utakmice. Alexis Ciria povisio je na 2-0 u 45. minuti, dok je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Llorente svojim drugim golom odveo Španjolsku na velikih 3-0. Početkom nastavka Dani Fernandez zabio je za 4-0 i potvrdio potpunu dominaciju svoje momčadi. U istoj skupini Engleska je svladala Bugarsku, a tri reprezentacije izborit će plasman u sljedeću fazu. Hrvatsku već u subotu očekuje ogled s Bugarskom.

Uvjerljiv start imala je i hrvatska U-17 reprezentacija. Izabranici Marijana Budimira pobijedili su Slovačku s 5-2 na otvaranju elitne runde kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Estoniji.

Iako su Slovaci poveli u 28. minuti nakon što je Matus Tomasko realizirao kazneni udarac, Hrvatska je brzo odgovorila i u razdoblju od 15 minuta postigla čak četiri pogotka te potpuno preokrenula susret. Dvaput je zabio Jakov Dedić, a po jedan pogodak dodali su Niko Škafar Žužić i Jona Benkotić. Autogol Marka Mariana Cingela u 84. minuti povećao je vodstvo na 5-1, dok je konačnih 5-2 u sudačkoj nadoknadi postavio Marco Prekop.

Uz Hrvatsku i Slovačku, u skupini se nalaze još Irska i Poljska. Hrvatsku 28. ožujka očekuje dvoboj s Irskom, a tri dana kasnije i susret s Poljskom. Plasman na Europsko prvenstvo izborit će pobjednici skupina te četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije, koje će ujedno osigurati i nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru.