Pomama za Rakitićem: Sevilla, Atletico, a sada i Tottenham

Nakon Atletico Madrida, Seville i Napolija veliki interes za usluge hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića (32) pokazao je i londonski premierligaš Tottenham.

Rakitić je više puta istaknuo kako bi u Barceloni želio odraditi ugovor do kraja, a hoće li se to dogoditi doznat ćemo ubrzo.

- Već dvije godine stalno se, a posebno tijekom pauza između sezona, pa tako i tijekom ove prisilne pauze zbog korona virusa, piše i govori o mom odlasku iz Barcelone. Na to sam uvijek odgovarao onako kao što ću i sada; igrati za Barcelonu meni je savršenstvo, ispunjenje sna. Zato bih htio do kraja ugovora igrati i uživati ovdje i pomoći u osvajanju svih trofeja. Ako to nije moguće, sjest ćemo i dogovoriti rastanak. Ipak, moja želja je odraditi ugovor s Barcelonom do kraja - kazao je Rakitić u nedavnom razgovoru za Mundo Deportivo.

Situaciju s Rakitićem prate brojni klubovi. Interes za njegove usluge pokazivali su Atletico Madrid, Sevilla, Napoli, a spominjali su se i Milan te Inter. Sada se u igru uključio i Tottenham.

Menadžer londonskog kluba Jose Mourinho polako slaže igračke kockice za iduću sezonu. Španjolski mediji navode kako je krenuo u potragu za kvalitetnim igračem sredine terena, a Rakitić je visoko na njegovoj listi želja.