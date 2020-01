'Pomeo': Dončiću za All-Star okršaj preko milijun glasova

Najbolja svjetska košarkaška liga, NBA, uskoro igra All-Star utakmicu, a u glasanju je slovenski košarkaš Luka Dončić dobio najviše glasova, čak više i od velikog LeBrona Jamesa i Giannisa Antetokounmpa.

Naime, NBA je na svom Twitteru podijelila rezultate prvog tjedna glasovanja za All-Star utakmicu koja će se održati u Chicagu 16. veljače, a zvijezda Dallas Mavericksa je u prvom tjednu sakupila 1,073,957 glasova i vodi na Zapadu, dok je vodeći na Istoku i ukupno a na drugom mjestu Grk Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucksa sa 599 glasova manje.

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti