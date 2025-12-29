Pomlađena Hrvatska izgledala je sjajno. Sada odmor, pa dva susreta s velikanom. Evo kada

Hrvatska rukometna reprezentacija je u pomlađenom sastavu srušila Sjevernu Makedoniju u Poreču, a neka imena posebno su se dokazala izborniku Daguru Sigurdssonu. Hrvatska je pobijedila 26-23 u pred sjajnom publikom i na najbolji način otvorila pripreme za nadolazeće Europsko prvenstvo. Sada slijedi mali odmor, pa ponovo na posao.

Dino Slavić bio je prvo ime susreta te je skupio 15 obrana. Čudesno je branio i izluđivao Makedonce, a napad je, bez udarnih imena, izgledao jako dobro. Tukli su redom iz vana Antonio Ljevar (šest golova), te su po četiri dodali Matej Svržnjak, Ivano Pavlović i Berislav Antonio Tokić. Hrvatska je ostala bez kapetana Filipa Glavaša koji je dobio crveni, ali se nije predavala. Slatke muke su pred Sigurdssonom koji će morati razmisliti koga odvesti na Euro, a ovi mladi dečki su to zasigurno zaslužili.

Reprezentacija će u Poreču biti do 30.12. na treninzima, a onda će dobiti nekoliko dana slobodno da novogodišnje dane provedu s obiteljima. U tom periodu Sigurdsson će objaviti i konačan popis igrača koji će ići na završne pripreme, a tamo će naši rukometaši odigrati dvije pripremne utakmice protiv velike Njemačke. Drugi dio priprema kreće 2. siječnja, a 8. će se u Zagrebu odigrati prva utakmica protiv Nijemaca (20.30). Druga će biti tri dana kasnije u Hannoveru (18.05). Hrvatska prvu utakmicu na Europskom prvenstvu igra 17. siječnja protiv Gruzije.