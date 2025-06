Pomoglo je i Donnino srebro: U Osijek dolazi WTA turnir

Nakon Dalmacije, u kojoj se godinama igra jedini hrvatski WTA turnir - najprije u Bolu, a zadnjih nekoliko godina u Makarskoj - i Slavonija će dobiti WTA turnir. Gradu pod Biokovom, gdje je upravo ovoga tjedna počeo turnir iz kategorije 125, krajem godine pridružit će se i Osijek, u koji bi trebale stići tenisačice u istoj turnirskoj kategoriji.

Direktor turnira bit će isti, Feliks Lukas. Kaštelanin je i dao vjetar u leđa ovom turniru, ali i ne samo njegov utjecaj i poduzetnost u teniskom svijetu, nego i uspjesi Osječanke Donne Vekić, čiji nastup u rodnom gradu nije realan.

Pariz: Donna Vekić protiv Qinwen Zheng u finalnom teniskom meču za Olimpijski zlato | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

WTA tek treba službeno potvrditi datum, a to je posljednji tjedan studenoga, od 24. do 30. Lokacija je dvorana u osječkoj Olimpiji na Zelenom polju, koja zadovoljava WTA kriterije za dvoranske turnire, no domaćini će imati puno posla jer i dvoranu i okruženje treba dotjerati i dovesti na razinu dostojnu WTA organizacije.