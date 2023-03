Poms izgubio i treću zaredom, pitali ga o ostavci: Ne bojim se

Rene Poms (47) nema razloga za zadovoljstvo nakon poraza protiv Hajduka (1-2) u polufinalu Hrvatskog kupa protiv Hajduka. Osječani ne znaju za pobjedu od 29. siječnja, a od tada su izgubili četiri utakmice i remizirali na jednoj.

Splitska momčad je bila bolja većinu susreta, a tračak nade dao je 16-godišnji Filip Živković golom u 83. minuti. Ipak, Osijeku nije bilo spasa.

- Jako smo razočarani. Očekivali smo više od ove utakmice, nismo zaslužili pobjedu igrom u prvom poluvremenu, ali mislim da smo igrali OK u drugom dijelu - rekao je Poms za MAXSport nakon utakmice.

Strateg Osijeka grešku vidi u pripremi utakmice.

- Stavili smo Livaju u 'sendvič', to je bila naša pogreška. Probali smo sve u drugom poluvremenu, ali uopće nismo bili prisutni u prvom poluvremenu i nismo zaslužili prolaz - priznao je.

Na komentar zašto je tako miran pred kamerama, kazao je:

- Naravno da je u svlačionici drugačije.

Poms vjeruje u povratak Osijeka

Ipak, Poms vjeruje da će doći bolji dani za Osijek.

- Ovo nije mjesto za pokazati razočarenje. Nismo zadovoljni, imali smo neke prilike, ali naše akcije nikad nisu dovoljno dobre. To je do kvalitete i samopouzdanja. Normalno je da će pasti samopouzdanje nakon što izgubite nekoliko utakmica. Moramo se dići na noge i dati sve od sebe da stvari postanu bolje. Takav je sport, moramo biti bolji, počevši od sutra, siguran sam da ćemo pokazati reakciju, to je najvažnije, vjerujemo da ćemo ponovno pobjeđivati.

Iduću utakmicu Osijek igra u nedjelju protiv Dinama u 24. kolu HNL-a.

- Znamo gdje igramo iduću utakmicu. To je Dinamo, oni su favoriti, ali sjećamo se posljednje utakmice, mislim da smo još uvijek jedina momčad koja ih je porazila ove sezone. Ne idemo tamo na praznike, idemo igrati dobru utakmicu.

- Mislim da su nam očekivanja bila ogromna. Naš je cilj bio proći dalje, ali smo otvorili utakmicu jako loše. U drugom smo dijelu bili bolji, ali smo bili u rezultatskom deficitu. Mogli su nam uzeti svaku loptu i otići u kontru. Bili smo energični posljednjih pola sata.

'Sigurno se ne bojim'

Ostaje li trener Osijeka?

- To nije pitanje za mene. Sigurno se ne bojim, ali ne donosim odluke kluba.

- Naravno da nismo sretni, očekivali smo puno više. Bilo je puno utakmica 50-50, ali danas smo izgubili i to zasluženo. Ne možemo biti zadovoljni i nismo. Sutra je novi dan, imamo utakmicu pred nama i ne smijemo gledati u prošlost - nastavio je Austrijanac.

Osijek nije pokazao puno, pogotovo u prvom dijelu.

- Igrali smo protiv Hajduka koji je jaka momčad. Nisu bili dobri protiv Dinama, zato su morali biti danas. U prvom dijelu nisu nam dopustili da stvaramo šanse. Nemamo u svakoj utakmici šest, sedam prilika. Nekoć smo imali jednu ili dvije, ali bismo zabijali.

'Donosimo puno loših odluka'

Što je s koncepcijom igre?

- Imamo plan što želimo, ali donosimo puno loših odluka. Presporo mijenjamo strane, onda dugo držimo loptu na jednoj strani, pa ju izgubimo. Svaki igrač zna što treba činiti, ali na kraju krajeva ne radimo dobro. Ne možeš igrati nogomet bez utrčavanja u prostor, a mi smo stajali na mjestu nakon dodavanja.

Sad mora na Maksimir na noge Dinamu.

- Nemamo samopouzdanja nakon zadnjih utakmica, ali u sportu imaš dvije opcije: možeš leći na pod i plakati ili boriti se. Naravno da ćemo se pokušati dobro pripremiti i doći do dobrog rezultata.

