Poms: Ostajem li? Bitan je samo Šibenik. Igrači su na lijekovima

U posljednjem kolu HNL-a uoči stanke zbog nadolazećeg Svjetskog prvenstva, Osijek igra 17. kolo protiv devetoplasiranog Šibenika. Nakon loše forme na početku sezone, Osijek se trznuo iz sna i s promjenom trenera uhvatio priključak s vrhom HNL-a. Nanizao je sedam utakmica bez poraza, uključujući i šest pobjeda u tim susretima.

U posljednja tri kola Osijek je imao teške susrete protiv Varaždina, Dinama i Hajduka. Varaždin je dominirao na domaćem terenu i pobijedio Osijek 4-0. Ipak, slavonski klub dolazi do bitne pobjede protiv Dinama, ali Hajduk je s pobjedom od 3-1 stigao do uvjerljive prednosti od sedam bodova na drugom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova kampanja HNS-a

Osječani su u srijedu u Kupu ponovno odmjerili snage protiv Varaždina, ovaj puta sa slavljem u utakmici s čak četiri crvena kartona. Trener Rene Poms zadovoljan je što se njegov klub vratio pobjedama, a u press konferenciji uoči utakmice sa Šibenikom poručuje da je bitno zaključiti polusezonu s dobrim rezultatom.

- Važno je ozbiljno pristupiti utakmici sa Šibenikom i zaključiti polusezonu s tri boda, to je naš cilj. Momčad je spremna, atmosfera je dobra i uvjeren sam da smo spremni za ovu utakmicu - započeo je Poms.

Caktaš: Prvenstvo je maraton, borit ćemo se

- Naravno, svi smo zadovoljni što smo prošli dalje. Imali smo cilj i u tome smo uspjeli. Sada se okrećemo Šibeniku, naravno da na pauzu želimo otići zadovoljni, što znači da idemo po tri boda - komentirao je Mijo Caktaš.

Caktaš nije konkretno komentirao može li se Osijek uključiti u borbu za naslov prvaka, ali ističe da je prvenstvo dugo i da klub ide utakmicu po utakmicu.

- Prvenstvo je jedan dugi maraton, ima jako puno utakmica. Idemo korak po korak, pripremamo se za svaku utakmicu. Vjerujemo u naš rad, u našu ekipu, borit ćemo se do kraja, dat ćemo sve od sebe i vidjet ćemo do kuda će nas to dovesti. Svi se dobro slažemo, možete to vidjeti na terenu. Rezultati su dobri, naravno mogu biti i bolji, ali zadovoljan sam.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poms dodaje da se neki igrači još uvijek oporavljaju od viroze, a kapetan momčadi Mile Škorić možda istrči na teren nakon dugog izbivanja.

- Neki igrači još uvijek imaju probleme. Piju antibiotike koji bi im trebali pomoći. Mislim da će za nedjelju svi biti spremni, isto je bilo i prije Varaždina. Ne radi se o ozbiljnoj bolesti, to je i do promjene vremena. Na terenu će svakako biti 11 spremnih igrača. Kao što znate, meni formacija nije važna. Bitan je naš stil igre, kako napadamo, jesmo li kompaktni... ponekad se to mijenja tijekom utakmice. Meni nije najvažnije koju točno formaciju koristimo.

- Mile trenutno nije na najvišoj razini, što je jasno jer dugo nije igrao utakmice i trenirao s momčadi. Sada je dio momčadi, još uvijek nije spreman za 90 minuta, ali bit će na klupi spreman pomoći na terenu. Bartolec je imao dobru utakmicu u Varaždinu. Imao je asistenciju i napravio je ono što očekujemo od njega. Vidjet ćemo kako će biti u Šibeniku, kako ćemo igrati, to još ne želim otkriti.

Što dolazi nakon Šibenika? Odgovor ne zna ni sam Poms. Austrijanac je došao na klupu Osijeka nakon otkaza Nenada Bjelice, dogovor je da odradi polusezonu do Mundijala. U svakom slučaju, Poms je aktivirao ekipu i podigao ju iz katastrofalnog ulaska u sezonu. Za sada je fokus samo na Šibeniku.

- Još uvijek ne znam. Plan je da radim do ove utakmice protiv Šibenika, onda ćemo vidjeti i razgovarati o budućnosti. U mojoj glavi bitan je jedino Šibenik, a ne ono što dolazi u ponedjeljak.

iframe id="sofa-standings-embed-48-42138" src="https://widgets.sofascore.com/hr-HR/embed/tournament/48/season/42138/standings?widgetTitle=HNL&showCompetitionLogo=true&widgetBackground=Gray" frameborder="0" scrolling="no" style="height:530px!important;max-width:768px!important;width:100%!important;">

Najčitaniji članci