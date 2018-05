'Ponekad još razbijem reket ili opsujem, ali mentalno sam jači'

Borna Ćorić dobro se osjeća u Parizu. Iako mu je ždrijeb u prvom kolu namijenio prilično zahtjevnu zadaću u obliku Nijemca Philippa Kohlschreibera, Borna je to riješio s prilično bezbolnih 6-3, 3-6, 6-3 i 6-4 i nastavlja svoj put na Roland Garrosu.

21-godišnji Zagrepčanin igra svoju najbolju sezonu u karijeru. Za to je zaslužan novi tim. Treneri su mu Riccardo Piatti i Kristijan Schneider, za kondiciju se brine Dalibor Širola, a fizioterapeut je Claudio Zimaglia. Sve to pod menadžerskom palicom Ivana Ljubičića, Ćoriću je donijelo kvalitetnu međusezonu:

- Trenirao sam šest tjedana, duže nego ikad prije. Više smo se fokusirali na kvalitetu nego na kvantitetu, mislim da sam se popravio u teniskom i mentalnom dijelu - rekao je Ćorić za Sportklub.

Ready for more of this @rolandgarros #Nike #roarlionroar pic.twitter.com/UGzxFurAxt