Kakva je bila noć? Lijepa, ugodna i neprospavana. Do 4 ujutro slušao sam glazbu da se smirim, kazao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić i u četvrto pobjedničko jutro na ovom bajkovitom Euru u Danskoj.

Načekao se malo da dođe na red jer raspričale su se Valentina Blažević i Ćamila Mičijević, a onda još više i izbornik. Imao je i zašto.

- Nismo očekivali toliko oscilacija protiv Rumunjske jer igrali smo protiv ekipe koja je došla po medalju, one najviše ulažu u ženski rukomet, kao i Mađarskoj, to im je državni projekt. I ima ih ovdje toliko, od novinara do članova stožera i reprezentacije da je to neopisivo. Nismo čak ni loše otvorili koliko smo promašili zicera. Malo je obrana griješila pa je Neagu to koristila, ali, vidjeli ste, cure vjeruju u ono što smo radili. Mi smo ekipa kojoj sve polazi od obrane- Zagovarao sam 3-2-1 zonu da se njoj vratimo. Pa primili smo 20 golova od ekipe koja ima Neagu, to je zadivljujuće! Još i cepelin na kraju, Šimara skače, cura koja igra rukomet na pijesku, ovo su joj prve ozbiljne utakmice. Mi nemamo ekstremne asove, barem dosad, za kojim bi žudjela Europa. Vjerujem da će se sada slika promijeniti jer igrači se prodaju na ovakvim natjecanjima. Pa zna li itko za koga je igrao Talant Dujshebaev prije nego je došao u Španjolskoj?

Pitanja nije trebalo postavljati...

- Ovo su djevojke koje studiraju ili su već diplomirale, pa ne možete ne poštivati akademskog građanina koji u slobodno vrijeme igra da ne kažem za koliko novca. Ovdje je 10-11 cura iz hrvatske lige koja je toliko podcijenjena da ćete rezultate utakmica u subotu u novinama vidjeti tek utorak. Zato se strašno ponosimo ovim rezultatom.

I kad je Rumunjska povela 8-4 i kad se približila na 17-19, obje izbornikove minute odmora na cure su terapeutski djelovale.

- Mislili su da Petika i ja nećemo moći zajedno, da će pucati sve u 16. Mi cijenimo i ljudski i stručno jedno drugo. Tri godine dijelimo dobro i zlo, od onih ružnih vremena u Francuskoj, sastajemo se razgovaramo. Kliknuli smo od prvog dana. Ali moram reći da sam imao svoju viziju. Današnje velesile rukomet su učile od nas. Pa zašto mi sad ne bismo bili inteligentni i uzeti nešto njihovo ako je dobro. Gdje je bila Norveška u muškom rukometu prije 10 godina? Nigdje.

U ženskom je i tada i sada bila u samom vrhu. Kako s njima sutra?

- Kad gledate tko sjedi na klupi, Sando, ponajbolja golmanica Bundeslige, nije među 16, naša Marta Tomac, koja je bila jedna od bitnijih, također. One su mašinerija, imaju svoje posebne sobe za druženje u hotelu koje su uredili za sponzore, zabavljaju se. Ako budemo mogli trčati s njima, onda ćemo moći i igrati. Ne smiju nas iskontrirati niti smijemo razmišljati tko je na golu, kao što nismo kad je to bila Wester na nizozemskom, Biro na mađarskoj, Risović ili Tomašević na srpskom, Dedu ili Dumanska na rumunjskom.

Ali znaju svi već dobro tko je na našem.

- Tea Pijević je igračica za velike utakmice, nisam sreo puno takvih u karijeri. Pali se na jake utakmice, strašno je studiozna. Poseban tip golmana, uostalom, moja kolegica po struci.

Iz Hrvatske je za Kolding poletjela Dejana Milosavljević, dobit će Hrvatska neočekivano pojačanje za neočekivani nastavak, ali ne, nažalost, za Norvešku, već, kada i ako prođe sve protokole, testiranja i dvodnevnu karantenu, podravkašicu, koja je u šest utakmica Lige prvakinja ove sezone zabila 42 gola, imat ćemo na raspolaganju za Njemačku u utorak, koja će možda biti utakmica odluke za polufinale.

- Dejana ne dolazi kao spasitelj, netko tko će promijeniti svijet, već kao još jedna opcija u vanjskoj liniji. Nitko nije razmišljao da ćemo završiti prvenstvo 18. ili 20. prosinca, svi smo kupovali karte za povratak kući još prekjučer. Dejana je trebala biti u startnoj postavi, ali vidjet ćemo kako će proći sve ovo. Tek kad vidimo u kakvom je ritmu, jer dugo nije trenirala, odlučit ćemo što dalje.