Popaj zarađuje nakon operacije: Prodaje meso iz svojih ruku...

Bodybuilder Kirill Terešin, poznatiji javnosti kao ruski Popaj, gotovo je izgubio obje ruke. Naime, u svoje je bicepse ubrizgavao nedopuštene supstance za rast mišića, pa završio na operacijskom stolu kako ne bi na kraju ostao bez ruku. No to ga nije obeshrabrilo, budući da se nakon operacije 'bacio u biznis' i, kako on kaže, prodaje meso iz svojih ruku.

Plastični kirurg Dimitri Melnikov otkrio je da je Kiril u sebe "uštrcao" tri litre jeftine tvari nalik vazelinu, prenosi The Sun. Pisalo se da se radi o syntholu, ali čini se da je Terešin zabrazdio još i više.

Rus nije slušao liječnike...

Uspio je postići izgled originalnog Popaja, (ne)slavno se okušao i u MMA-u, a potom završio na operacijskom stolu. Jasno je, veliki dijelovi njegovih bicepsa bili su mrtvi, a da ga nisu izvadili, liječnici bi mu morali amputirati ruke. Prva je operacija prošla u redu, a sada će ga čekati još nekoliko zahvata budući da ima još mrtvog tkiva i mesa za odstraniti.

Budući da je izgubio svoje bicepse, svoje najveće ljubavi, objavio je video na Instagramu u kojemu nudi "meso iz svojih bicepsa" na prodaju. Naravno, to nije moguće, no Popaju je još jednom uspjelo privući pažnju javnosti.