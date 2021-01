Sve što se događa zadnjih dana u Americi, ponovno je zahvatilo i NBA svijet. Najveće zvijezde, a ne treba dalje od LeBrona Jamesa, opet su digle glas nakon kaotičnih scena koje su se događale u srijedu kada su pobornici Donalda Trumpa upali u Kongres kako bi spriječili potvrdu izborne pobjede njegovog nasljednika Joea Bidena.

Stotine Trumpovih pristaša upali su na američki Kapitol kako bi pokušali poništiti njegov izborni poraz. U neredima je četvero ljudi poginulo, a 52 uhićeno. Nakon što se situacija smirila, Kongres je potvrdio Bidenovu pobjedu na američkim predsjedničkim izborima objavivši da stupa na dužnost 20. siječnja.

- Živimo u dvije Amerike - rekao je James.

- Ovo što se dogodilo u srijedu, sjajan je primjer. Svi znamo što bi se dogodilo da se netko od mojih i približio Kapitolu, a kamoli da je upao u urede, unutar hodnika - dodao je LeBron aludirajući na rasnu nejednakost.

James je inače žestoki kritičar Trumpa i često je govorio protiv rasne nejednakosti, posebice nakon smrti Georgea Floyda.

- Sve ovo što se dogodilo, izravno je povezano s predsjednikom, s njegovim postupcima, uvjerenjima i željama. Vidjeli smo tweetove na cijelom putu do ovog uništenja.

Trumpov kritičar jest i Gregg Popovich, a s obzirom da on ima 71 godinu, pustio je kočnicu još više od Jamesa...

- On je oduševljen činjenicom da su oni ljudi napali Kapitol, on to voli. On nije sposoban za brigu o drugom, on je poremećena, potpuno iskvarena osoba. Vrlo je opasan - poručio je trener San Antonio Spursa.