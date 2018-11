Poraz Pavića i Maracha, Nole nastavlja mljeti protivnike...

Najbolji par na svijetu, Hrvat Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marach izgubio je susret 2. kola skupine "Knowles/Nestor" na ATP Mastersu tenisača u Londonu, bolji od njih bili su Amerikanci Mike Bryan i Jack Sock sa 6-4, 7-6 (4) nakon sat i 23 minute igre.

Pavić i Marach tako nakon dva nastupa imaju po pobjedu i poraz, dok su Bryan i Sock ostvarili drugu pobjedu.

Ključni gem prvoga seta bio je deveti u kojem je Marach pokleknuo na svom servisu iako je uspio stići sa 0-40 na 40-40. Nažalost, u odlučujućem poenu za taj gem Austrijanac je jedan forhend poslao u mrežu.

Početkom drugog seta Marach je još jednom izgubio servis, a Bryan i Sock su prednost "breaka" držali sve do trenutka kada je Bryan servirao za meč kod rezultata 5-4. No, nekoliko njegovih promašenih prvih servisa i nespretnih reakcija Socka na mreži vratili su Pavića i Maracha u igru. Ipak, u "tie-breaku" su Amerikanci bili uspješniji i stigli na prag plasmana u polufinale.

U drugom susretu 2. kola ove skupine od 19 sati će igrati Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut protiv Poljaka Lukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela. Ta dva para u 1. su kolu upisala poraze.

Pavić i Marach će prolazak u polufinale Mastersa tražiti u petak kada će u 3. kolu igrati protiv Kubota i Mela.

U 2. kolu skupine "Guga Kuerten" ATP finala u londonskoj O2 Areni prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković u srijedu je svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-4, 6-1 nakon sat i 18 minuta igre.

U prvom setu obojica su bili uvjerljivi na svojim servisima sve do devetog gema, kada je Zverev imao dvije break lopte. No, Đoković se spasio, a u idućem gemu je on zaprijetio servisu svog protivnika. Dvije set lopte je propustio, ali treću je uspio realizirati. U drugom setu, kod vodstva 2-1, Đoković je napravio break i nakon toga se igra Zvereva raspala. Đoković mu je do kraja meča prepustio samo jedan poen.



To je druga pobjeda Đokovića na ATP finalu, prije dva dana svladao je Amerikanca Johna Isnera (6-4, 6-3).

U istoj skupini najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je u 1. kolu poražen od Zvereva (6-7, 6-7), večeras u 21 sat igra protiv Johna Isnera, s kojim ima pozitivan omjer 7-3. No, u njihovu posljednjem susretu u ožujku ove godine u Miamiju slavio je Isner.