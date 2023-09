Poraz Splita na otvaranju ABA sezone. Rimčevoj momčadi nedostaje lider koji će ju voditi

Košarkaši Splita poraženi su na otvaranju ABA lige na Gripama 72-76 bolji je bio SC Derby, razvojna momčad podgoričke Budućnosti predvođena trojicom aktualnih i potencijalnih hrvatskih reprezentativaca, Bornom Kapustom, Mateom Drežnjakom i Tomislavom Ivišićem. I to je najvažniji detalj priče, ne samo o ovoj utakmici, nego i o problemima koji tište hrvatsku košarku. To što mladi i nadareni košarkaši napuštaju hrvatske klubove i odlaze u razvojne momčadi poput Derbyja ili Mege, umjesto da svojom kvalitetom podižu ukupnu kvalitetu hrvatske lige, klubova, na koncu - konca i reprezentacije.

No to je tema za neku širu košarkašku raspravu, tema o kojoj klubovi mogu malo toga reći, jer čak i najstabilniji Split ima višestruko manji momčadski budžet od onoga što prima jedan igrač najboljih ABA ligaša. O problemima s kojima se bori Zadar, pogotovo Cibona, da ne spominjemo ostale klubove, nema smisla niti pisati. To je tema kojom bi se morali pozabaviti resorno ministarstvo i država, jer sport nije samo zabava, sport je i pitanje mentalnog i fizičkog zdravlja nacije, u sport bi se moralo ulagati puno više nego li se ulaže.

Samu utakmicu usmjerile su ozljede dvaju Splitovih Amerikanaca, centar DJ Funderburk nije ni nastupio, dok je organizator igre Cameron Shelton ozlijedio gležanj u jednom od prvih napada na utakmici, pa je i onako tanak roster koji je na raspolaganju Slavenu Rimcu ostao još i tanji. No u prvoj četvrtini, okončanoj rezultatom 21-18, žuti su se dobro držali. Agresivnom obranom nadoknadili su manjak centimetara, a višak osvojenih lopti preciznim su šutevima, prije svih Perkovića i Vuke, pretvorili u prvo opipljivije vodstvo od šest koševa razlike.

U drugoj četvrtini vratio se Shelton, visoki Ljubičić nastavio je s dominacijom pod obručima, dok su Gnjidić i Tišma igrali vrlo važne uloge u preuzimanju gostujućih igrača i tako stvarali pomutnju u njihovim redovima. No nakon što je Shelton tricom donio Splitu novo opipljivije vodstvo 32-27, nekoliko neforsiranih pogrešaka i tehnička Tišme, što mu je bila treća osobna zbog koje je preselio na klupu, vratili su goste u igru i u rezultatski priključak, a dvije minute prije poluvremena i u prvo vodstvo. No do odlaska na odmor Perković je pogodio tricu i vratio žute u vodstvo 37-35. Kad se uzme u obzir sedam izgubljenih lopti i pet promašenih slobodnih bacanja, rezultat je bio više nego povoljan.

U treću dionicu obje su momčadi ušle jako nervozno, s puno pogrešaka, prodanih lopti i promašenih otvorenih šuteva, a onda je Lovro Gnjidić nakon tri promašaja pogodio tricu za 43-38. No malo po malo kopnjela je moć žutih a Derby se dizao i uspostavljao igru koja je njima odgovarala. S dvije trice Lafella okrenuli su rezultat i na treći odmor otišao s minimalnom prednošću 50-51.

Zadnju četvrtinu gosti otvaraju serijom 0-7, potom još malo dodaju gas i na četiri minute do kraja praktično rješavaju pitanje pobjednika, jer je na semaforu svjetlilo 57-68. Do kraja utakmice žuti su pokušavali dalekometnim šutevima anulirati prednost gostiju, Vuko je tricom za 69-74 minutu do kraja nakratko vratio nadu, no Perkovića je u idućem napadu na ziceru blokirao Kamenjaš i gosti su slavili 69-74.

Bolji od ostalih u redovima Splita bili su Kalajžić s po devet skokova i asistencija, Vuko i Perković s po tri trice, Stevenson s 18 koševa a Ljubičić s devet skokova i šest skokova, a kod gostiju Drobnjak s 15 koševa, sedam asistencija i četiri skoka i Drežnjak s deset koševa. Nakon prvih 40 minuta na otvaranju sezone nosimo očekivani dojam, a to je da će ova momčad imati dosta muke tijekom sezone, u prvom redu zbog toga jer nema lidera, nema igrača kao što su to u prošloj sezoni bili Shorter i Mavra, a u drugom dijelu sezone Ukić, igrača koji bi svojim iskustvom stao na loptu, a kvalitetom u ključnim momentima preuzeo odgovornost.

- Bila je ovo dosta tvrda, prava ABA ligaška utakmica. Ni mi ni oni nismo imali protok lopte i kombinatoriku na visokoj razini. Presudilo je iskustvo i bolje odluke na terenu gostujuće momčadi. Žao mi je, imali smo priliku u trećoj četvrtini materijalizirati nekoliko dobrih obrana, probali smo se par puta vratiti ali je pala ili trica, ili smo napravili neku glupost... Sezona je tek počela, imamo problema s rotacijom, ali treba se nastaviti boriti... Gosti su ipak momčad koja je osvojila ABA Superkup, ali imali smo i mi svojih momenata koji nas mogu ohrabrivati. Sada se okrećemo Šibenci, moramo se zakrpati i odigrati jednu ozbiljnu utakmicu s ciljem da popravimo stvari koje nisu bile dobre danas i da pobjedom počnemo graditi lijepu priču. Oni će doći ovdje motivirani, ali ako mi uđemo maksimalno i ispunimo sve zadatke ne trebamo se nikoga bojati - kazao je trener Splita Slaven Rimac.

- Znali smo da će biti teško, pogotovo nakon Superkupa u nedjelju. Dozvolili smo Splitu previše napadačkih skokova, bilo je teško, Split je bio dobar, ali nakon što smo mi zatvorili naš reket zasluženo smo došli do prednosti i na koncu slavili - dodao je trener Derbyja Andrej Žakelj.