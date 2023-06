Pornoglumica poludjela na NBA zvijezdu: Prošli tjedan si bio sa mnom, a tu stvar si prešutio?!

NBA zvijezda Zion Williamson (22) prije nekoliko je dana objavio da čeka svoje prvo dijete, a vijest koja se poput požara proširila društvenim mrežama strahovito je pogodila američku glumicu u filmovima za odrasle i njegovu djevojku Moriah Mills (31).

Tek nakon što je Zion objavio vijest Mills je saznala da je Zion vara, da njezin plan da se preseli u New Orleans nema smisla i da joj je život uništen jer je centar pronašao novu djevojku - bivšu striptizetu i plesačicu po klubovima u SAD-u.

Zbog toga je Moriah potpuno poludjela te je cijelom svijetu odlučila pokazati kako se osjeća nakon šokantnog saznanja. Za to je iskoristila svoj Twitter profil na kojem je satima ispisivala o košarkašu kojem su svojedobno predviđali jednu od najvećih karijera u povijsti NBA lige.

“Obrisala sam video gdje mi je fotograf sipao med u usta jer si se osjećao poniženo, da bih došla na Twitter i vidjela kako ljubiš tu kučku”, jedan je od njezinih komentara, ali ne i posljednji:

"Dopustila sam ti da mi pljuneš u usta za vrijeme seksa. Kad si mislio da ćeš mi reći za onu kučku?" - jedan je od komentara,

"Znala sam da košarkaši varaju, ali nisam očekivala da ćeš napraviti dijete. Pravoj po*no glumici nisi mogao napraviti dijete” - samo su neki od tvitova koje je napisala o košarkašu čiju je veliku karijeru očekivao cijeli svijet

Njeni komentari izazvali su pravi skandal na društvenim mrežama, pa je Zion Williamson u centru pažnje, iako bi se trebao odmarati i planirati početak priprema za sljedeću sezonu. Za sada se čini da centar New Orleansa nije previše pogođen svime što se dogodilo, no Moriah Mills nekoliko je puta javno spominjala djevojku s kojom košarkaš čeka dijete, pa ostaje za vidjeti hoće li reagirati barem na to.