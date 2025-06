Porto želi pokvariti Dinamov milijunski posao! Poslali pismo Barceloni zbog Cardosa Varele

Dinamo je u posljednjih nekoliko godina uprihodio na stotine milijuna eura od transfera. Većinom je riječ o igračima koji su ponikli u klupskoj akademiji, ostavili trag na Maksimiru pa potom obogatili blagajnu. No, uskoro bi 'modri' mogli obilato zaraditi na igraču koji je došao prije četiri mjeseca i još nije zaigrao za prvu momčad!

Pokretanje videa... 00:57 Ludnica Dinama u 48 sati: Senatori u povijest, a stiže Bayernova nada? | Video: 24sata/pixsell

Kako smo pisali pisali u četvrtak, portugalski supertalent Cardoso Varela uskoro će postati novi član Barcelone. Dinamo će odraditi fenomenalan izlazni transfer s pet milijuna eura odmah, 20 milijuna kroz bonuse i 20 posto od idućeg transfera. I ne samo to, Varela će još godinu dana ostati 'modri' i igrati pod palicom Marija Kovačevića.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cijeli posao odradio je igračev menadžer Andy Bara, koji ga je i doveo u Dinamo, no ovaj transfer pokušava blokirati Porto! Naime, Varela je ponikao u portugalskom velikanu, a napustio ga je u ljeto prošle godine po isteku ugovora. Klub mu je nudio novi ugovor, no on je to odbio i otišao kao slobodan igrač.

Međutim, Porto se ne može pomiriti s tim, smatraju da i dalje polažu prava na Varelu pa su posegnuli i za pravnim sredstvima. Žalili su se Fifi koja je stopirala njegovu registraciju u hrvatskom četvrtoligašu Dinamu iz Odranskog Obreža, koji mu je bio prva stanica. Portugalci su iznosili neistine i pokušali na sve načine sabotirati njegov odlazak u drugi klub, tvrdili su kako su 'menadžeri oteli mladog Portugalca i odveli ga u Hrvatsku'.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Htjeli su osporiti njegovu registraciju za bilo koji klub pa tako i za Dinamo u koji je došao u veljači ove godine, ali i kada je svjetska nogometna organizacija utvrdila kako tu nema ništa sporno i da je mladi nogometaš legitimno napustio portugalski klub po isteku ugovora, dobio je zeleno svjetlo za potpis. No, Portugalci ne odustaju, sada žele pokvariti milijunski transfer.

Kako piše Record, predsjednik Porta Andre Villas-Boas poslao je pismo Barceloni i španjolskom nogometnom savezu u kojem se raspitao kakav je status pregovora između Dinama i Barcelone te hoće li Varela uskoro potpisati.

Portugalski i španjolski velikan gaje prijateljske odnose i upravo zbog toga se u Portu nadaju da će se Barca prijateljski solidarizirati s njima i odustati od ovog posla te tako nastojati zadržati dobre odnose. No, kako je Fifa presudila da je tu sve čisto, a 'blaugrana' želi prije konkurenata dovesti jednog od najvećih svjetskih talenata, čini se da će propasti plan Villasa-Boasa koji želi 'minirati' Dinamov posao.