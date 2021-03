Ore se glasovi Kutijom šibica, trenira se punim gasom jer vremena za bilo što drugo nema. U utorak prijepodne reprezentacija je odradila drugi trening, a zadnji prije puta u Montpellier ima u srijedu predvečer. U četvrtak se putuje u Montpellier i u petak od 21 sat otvara turnir s Francuskom. Subota donosi Portugal, a nedjelja za kraj Tunis. Kamo sreće da već tada bude s kartom za Tokio.

S reprezentacijom je opet Domagoj Pavlović. Koliko bi nam samo dobro došao u Egiptu da ga nova ozljeda nije izbacila iz ritma i s terena, ali uhvatio ga je u zadnjih mjesec dana.

- Nemamo vremena za eksperimentiranje s taktikama. Sve što smo dosad radili, samo ćemo nastojati nadograditi i poboljšati - rekao je Domba koji je sve iz Egipta pratio u Njemačkoj.

- Gledamo prema naprijed, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre, od toga nema većeg motiva. Izbornik nam je već slao svoje analize i zamisli i to ćemo pokušati prenijeti na teren s povećanjem agresivnosti i pokretljivosti u obranio te pametnom i strpljivom igrom u napadu.

Skupina je paklena?

- Sve je moguće, ali po meni će ključna biti utakmica protiv Portugala.

Svježe i zdravo djeluje Luka Cindrić. Što je bilo, bilo je, u reprezentaciju je došao s trofejem Kupa s Barcelonom, ali, bitnije, pravim izdanjima.

- Malo nam je korona poremetila raspored, imamo puno utakmica, no to ne umanjuje našu želju i motiv za kvalifikacije. Svima je san otići na Olimpijske igre. Imamo jako tešku grušu, no vjerujem u nas i pozitivno gledam prema tom turniru bude li sve prema našim planovima i vizijama. Taktika je čvrsta obrana i brža igra i lagani golovi, što nam je nedostajalo. To je početak za nešto ozbiljnije.