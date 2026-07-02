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Portugal na 'vatrene' baš na godišnjicu velike tragedije: Žele osvojiti Mundijal u Jotinu čast

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
Portugal na 'vatrene' baš na godišnjicu velike tragedije: Žele osvojiti Mundijal u Jotinu čast
storyeditor/2026-07-01/PXL_171120_30868871.jpg | Foto: Milan Sabic/PIXSELL.
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Diogo Jota lani je poginuo u prometnoj nesreći. Zabio je dva gola Hrvatskoj, a točno godinu dana poslije njegovi suigrači igraju protiv "vatrenih" za osminu finala Svjetskog prvenstva

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Ovaj petak prolazi točno godina dana otkad je portugalski nogomet ostao bez jednog od svojih omiljenih reprezentativaca. Diogo Jota poginuo je u stravičnoj prometnoj nesreći na autocesti u Španjolskoj, kad je automobil u kojem je bio s bratom Andréom nakon puknuća gume izletio s ceste, probio zaštitnu ogradu i završio u plamenu.

Fotografije s mjesta tragedije obišle su svijet. Razvaljena zaštitna ograda, dugi tragovi kočenja na asfaltu, razbacani dijelovi automobila i nijema tišina koju su ubrzo zamijenili plač i nevjerica. Portugal je tog jutra ostao bez nogometaša kojeg su suigrači obožavali.

POGLEDAJTE GALERIJU: Mjesto pogibije Jote i brata

Police and cleaning services work at the crash site where Portuguese forward Diogo Jota died in Spain Liverpool's Portuguese soccer player Diogo Jota died in a car crash
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Foto: REUTERS/PIXSELL

Sudbina je htjela da se točno na prvu godišnjicu njegove smrti, 3. srpnja, na Svjetskom prvenstvu sastanu Hrvatska i Portugal. Jota je u trenutku pogibije bio jedan od najboljih ofenzivaca Liverpoola, a za Portugal je sakupio 49 nastupa i postigao 14 golova. Hrvatskoj je ostao u posebno neugodnom sjećanju.

Prvi put zabio nam je 2020. u Portu, kad je Portugal u Ligi nacija slavio 4-1, a Jota pogodio za 2-0. Nekoliko mjeseci kasnije na Poljudu je asistirao Joãu Félixu za vodstvo 2-1 u pobjedi Portugala 3-2. Drugi put hrvatsku mrežu zatresao je u lipnju 2024. na Estádio da Luzu, samo tri minute nakon ulaska u igru u prijateljskoj utakmici uoči Eura. Ipak, "vatreni" su tad slavili 2-1 golovima Luke Modrića i Ante Budimira.

Portugalski mediji posljednjih dana gotovo svakodnevno podsjećaju na Dioga Jotu i ističu da će dvoboj s Hrvatskom biti odigran u njegovu čast. Izbornik Roberto Martínez poručio je da reprezentacija želi osvojiti Svjetsko prvenstvo za Jotu, a igrači tijekom turnira nose posebne narukvice s njegovim imenom.

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