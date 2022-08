Portugalci, Poljud će grmjeti! I sve je to zbog jedne ljubavi...

Slika prva - U splitskom kvartu Mertojak u utorak je otvoren mural posvećen legendarnom igraču Hajduka Ivanu Gudelju. Iako je igrao košarku u "onoj" Jugoplastici, Leo Šarić dao je na svom zidu naslikati mural legendi Hajduka, svom sportskom idolu iz mladosti, idolu zbog kojeg je i zavolio Hajduk... Šarić je sa svojom ekipom izradio mural i organizirao feštu na koju je stiglo pola kvarta. Zbog Ivana Gudelja, ali prije svega zbog Hajduka.

Slika druga - Nakon pet godina stanke navijačka skupina Torcida u utorak navečer dodijelila je nagradu Hajdučko srce. Očekivano, Marku Livaji, najboljem igraču i strijelcu Hajduka i ljubimcu svih navijača. Nagradu je Marko dobio na Torcida kupu, pred oko 4.000 navijača koji su ga došli pozdraviti. Zapaljene su bengalke, kultnim terenom zaorila se i pjesma "Jedan je Marko Livaja".. I svi su došli zbog Marka Livaje, ali prije svega zbog Hajduka.

Slika treća – Kafić podno zapadne tribine Poljuda, tri dana uoči utakmice. U kafić utrčava stranac od oko 50 - 55 godina, pokušava doznati informaciju gdje može kupiti ulaznicu za utakmicu Hajduka i Vitorije. Ne zna engleski, slabo razumije njemački, ali na materinjem poljskom jeziku se donekle može sporazumjeti. Uglavnom, navijač je Gornika iz Zabrzea, došao je u Omi na godišnji odmor i želio bi na utakmicu, pa je požurio jer je čuo da su ulaznice gotovo rasprodane. Voli nogomet i Gornik, ali je i on stigao zbog Hajduka, naravno.

Slika četvrta – desetak prijatelja sa sjevera Hrvatske, Koprivnica, Čakovec... dogovorila je odlazak na utakmicu Hajduka, ali boje polovice su inzistirale da i one žele na more. Srce je sezone, apartmana nema ni za lijek, pa su se snašli tako da su rezervirali apartmane po Braču, Trogiru, Omišu... Muški dio naći će se večeras na Poljudu, cure će uživati u gradu, a onda će opet svatko na svoju stranu... Cure ne vole nogomet, ali i one su tu zbog Hajduka.

Slika peta – red pred stadionom za dragocjene papiriće, preko 10.000 pretplatnika, preko 80.000 članova, sve zbog Hajduka...

Slika šesta – WhatsApp poruka "Ako Hajduk ne može proći dvije zadnje momčadi na prvenstvenim ljestvicama portugalske i španjolske lige, onda koga može" garnirana fotografijama prvenstvenih ljestvica, na kojima su i Vitorija i Villarreal zadnji, naravno, jer prvenstva nisu ni započela, a oba kluba su po abecedi zadnja... Svašta ljudi rade i svega se sjete... Zbog Hajduka, naravno.

Slika sedma – Poruka kolege iz redakcije. Varaždinac je, voli samo svoj klub, ali Hajduk simpatizira: "Volio bih da Hajduk prođe Vitoriju samo da vidim Villarreal. Ma boli mene neka stvar za Villarreal, ja to zbog Hajduka, naravno..."

Slika osma – Vrlo brzo po puštanju u internetsku prodaju majice s likom Marka Livaje srušio se server koji nije mogao procesuirati toliko narudžbi u kratkom roku. I svi koji su poželjeli kupiti majicu, napravili su to zbog Livaje, ali prije svega zbog Hajduka.

Ovakvih slika je bezbroj, i sve će se stopiti u jednu, u onu konačnu koja će se ukazati večeras u 21:00 sat na Poljudu, kada Hajduk krene u ovogodišnju europsku avanturu. Na put prema toliko željenoj skupini Konferencijske lige stoji im portugalska Vitoria iz Guimaraesa, a nakon nje i moćni španjolski Villarreal. Nije moglo teže... Ako pogledamo rezultate Hajduka u zadnjih par europskih izleta, ako usporedimo koeficijente i vrijednosti momčadi, realno, Hajdukove šanse za prolaz su minimalne.

Ali nogomet nisu samo rezultati u zadnjih nekoliko godina, nije nogomet ni koeficijenti, ni vrijednost igrača na tržištu... Da je samo to nogomet, ne bi bilo ni Gzire, ni Tobola, ne bi bilo ni brojnih drugih iznenađenja. Na koncu, ne bi bilo nijedne od ranije nabrojanih sličica. Ne bi večeras Poljud bio pun, ne bi tribine podrhtavale od navijanja, ne bi bilo ni murala, ni spektakularnih koreografija, ni hajdučkih pjesama... A hoće, bit će Poljud večeras pun, tribine će podrhtavati od prve do zadnje minute, igrači će osjetiti tu pozitivnu energiju, emociju i podršku čim istrče na teren. Zbog Hajduka, naravno, jer Hajduk nisu ni ljudi koji ga vode, ni momčad koja igra, ni trenutni rezultati, ni koeficijenti, ni vrijednost igrača na tržištu. Hajduk je više od svega navedenoga, sada je na igračima da to i pokažu na terenu...

