Portugalci trenirali na Poljudu, osvanuo veliki transparent u čast obljetnici žrtve Vukovara

Cristiano Ronaldo zagrijavao se na poljudskom travnjaku dok je na istočnoj tribini zabljesnuo veliki transparent posvećen Gradu heroju, čiju 29. godišnjicu pada obilježavamo ovu srijedu

<p>Odradili su konferenciju za medije izbornik Fernando Santos i branič Ruben Dias, a onda se povukli na teren poljudske ljepotice na posljednji trening uoči utakmice protiv Hrvatske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Murali u čast Vukovara</strong></p><p>Portugalci će u taj okršaj ući rasterećeni nakon poraza od Francuske jer ne mogu s drugog mjesta ni gore ni dolje, a domaćinima je on presudan za ostanak u elitnom razredu Lige nacija.</p><p>Trenirao je na Poljudu i <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, koji je u Split došao s posebnim osiguranjem te mu nitko ne smije prići na 10 metara. Prave mjere držanja distance, nema što.</p><p>Iako na utakmici neće biti navijača odlukom Nacionalnoga stožera civilne zaštite, u Splitu su se pobrinuli da "vatreni" ne budu bez motiva. Tako je u dnu istočne tribine postavljena velika hrvatska zastava s natpisom "Vukovar".</p><p>Igrat će se u predvečerje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, prvi put kao državnoga praznika, i te večeri diljem Lijepe Naše tisuće lampiona gorit će u čast Gradu heroju. Neka to bude motiv i izabranicima Zlatka Dalića da dođu do prve pobjede nad aktualnim europskim prvakom.</p>