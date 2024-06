Portugalski izbornik: Hrvatska je igrala fantastično! Nema puno takvih reprezentacija...

Portugalski izbornik Roberto Martinez rekao je da nogometaši Hrvatske igraju sinkronizirano i da su usklađeniji od igrača u klubovima koji svakodnevno treniraju zajedno, što je "neuobičajen slučaj u međunarodnom nogometu".

Portugalski izbornik je u ponedjeljak, uoči posljednje pripremne utakmice koju će njegova momčad odigrati u utorak protiv Irske u Aveiru, bio suočen s mnogim pitanjima predstavnika medija koja su se odnosila na subotnji dvoboj s Hrvatskom, u kojem su izabranici Zlatka Dalića slavili sa 2-1 na Nacionalnom stadionu.

- Hrvatska je odigrala fantastično. Njena igra nam je bila jako zahtjevna taktički i tehnički. Hrvatska igra poput kluba, jako usklađeno, nema puno takvih reprezentacija - izjavio je Martinez te dodao da je njegova ekipa sada spremnija nego li je bila uoči utakmice s Hrvatskom.

Napomenuo je da su hrvatski igrači jako iskusni i"sinkronizirani bolje od igrača u klubovima koji zajedno treniraju svaki dan.

- U međunarodnom nogometu to nije normalan slučaj. To je bio, dakle, protivnik uz kojeg smo napredovali. Bila nam je to savršena utakmica u pogledu pripreme - objasnio je Martinez.

Sviđa mi se negativnost

Među navijačima i analitičarima u Portugalu splasnuo je entuzijazam uoči Europskog prvenstva nakon poraza od Hrvatske, ali igrač Bruno Fernandes to ne smatra lošim.

- Iskreno, sviđa mi se ta negativnost, odnosno to što ljudi misle da ekipa, ipak, nije tako dobra - izjavio je 29-godišnji reprezentativac.

- To je, naime, znak da se od nas puno očekuje, da smo kvalitetni - dodao je veznjak Manchester Uniteda.

Portugal je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedio u svih deset utakmica pa mnogi smatraju da može ponoviti uspjeh iz 2016. kada je bio prvak Europe. No, neočekivani poraz od Hrvatske pored Lisabona prigušio je entuzijazam.

- Htjeli smo pobijediti Hrvatsku, kao što želimo pobijediti bilo kojeg suparnika. Ne gledamo lica i imena, želimo pobijediti svakoga - napomenuo je Fernandes iza kojega je 66 utakmica uz 22 pogotka za Portugal.

- Protiv Irske nam preostaje još jedna utakmica u kojoj možemo pobijediti. Svjesni smo da pobjeda motivira na drugačiji način, da unosi radost i osmijeh, a mi na Europskom prvenstvu želimo imati širok osmijeh.

International Friendly - Portugal v Croatia | Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Fernandes, koji je protiv Hrvatske odigrao 70 minuta, pokušao je raspršiti sumnje u momčad.

- Imamo snažnu ekipu sposobnu suočiti se s nedaćama. To ćemo pokazati već u utakmici s Irskom.

Portugal je na Euru u skupini s Češkom, Turskom i Gruzijom.

Koliko je zanimanje za momčad pod vodstvom Roberta Martineza, s Cristianom Ronaldom u ulozi kapetana, svjedoče i vijesti koje dolaze iz njemačkog grada Gütersloha, u kojem će portugalska reprezentacija u petak održati javni trening, a za koji je podijeljeno 6000 besplatnih ulaznica.

Ulaznice su nestale u nekoliko minuta, a onda su osvanule na mrežnim stranicama, na kojima preprodavači za njih traže i do 800 eura.