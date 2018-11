Poručio Furyju: Pretvorio sam se u ubojicu, osjećam se super

Osjećam se prekrasno. Moje tijelo i glava su se promijenili, osjećam se kao ubojica, rekao je prvak WBC-ove teške kategorije Deontay Wilder na otvorenom treningu u kalifornijskom Churchill Boxing Klubu.

Prvog prosinca branit će svoj pojas protiv povratnika na veliku scenu, Tysona Furyja, tridesetogodišnjeg Britanca i bivšeg WBA, WBO, IBF i IBO prvaka. Borba će se održat u Staples centru u Los Angelesu, a jedan od ova dva borca upisat će svoj prvi poraz.

Wilder ima skor 40-0 od čega je čak 39 borbi završio nokautom, dok Fury ima 27-0 - on je nokautom završio 19 borbi. Pobjednik ovog meča trebao bi biti sljedeći protivnik Anthonyja Joshue, ali Wilder se time ne opterećuje.

- Nemam poruku za Joshuu, koncentriran sam samo na Furyja. Nemojte mi više postavljati pitanja o Joshui, on je kukavica i to je to - jasan je bio američki boksač.