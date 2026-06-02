Poruka je razvijena na Rujevici u 19. minuti, transparent sa srednjim prstom često se vidi na sjevernoj tribini Poljuda
Poruka Torcide za Kustića: Koliko si implantanata platio novcem sa Svjetskog prvenstva
Hrvatska nogometna reprezentacija upravo igra prijateljsku utakmicu na Rujevici protiv Belgije. U prvom dijelu susreta na jednoj tribini navijači su podigli pogrdnu poruku upućenu predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza, Marijanu Kustiću.
- Kustiću, koliko si implantata platija sa novcima Svjetskih prvenstava? Pavlek = Kustić - napisali su navijači na transparentu u 19. minuti
Ispod te poruke bio je i transparent sa srednjim prstom na kojem piše HNS. Taj transparent je star nekoliko godina i često se može vidjeti na Poljudu pa se pretpostavlja da je poruku podigla Torcida koja se odvojila od ostalih navijača na Rujevici. Taj transparent također je nekoliko puta bio i na utakmicama reprezentacije.
