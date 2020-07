Drama za povratak među elitu: Bilić uz bod i sreću do 2. mjesta!

Slaven Bilić vratio je West Bromwich Albion u Premiership! Remizirali su kod kuće sa QPR-om (2-2), ali Brentford to nije uspio iskoristiti. izgubili su od 'davljenika' Barnsleyja (2-1) i tako pogurali Bilića među elitu

<p>Bilo je napeto, ali <strong>Slaven Bilić</strong> i <strong>Filip Krovinović</strong> izborili su sa<strong> West Bromwich Albionom</strong> ulazak među elitu! Bio im je na kraju dovoljan i samo remi jer je <strong>Brentford </strong>izgubio kod kuće od <strong>Barnsleyja </strong>(2-1) i presudio si te otišao u kvalifikacije za <strong>Premiership</strong>.</p><p>Bila je to mirna utakmica na samom početku, imali su Bilić boysi inicijativu, ali nisu uspjeli zabiti. Napadali su, a zatim i primili gol iz prvog ozbiljnijeg pokušaja gostiju. Odlično je pogodio Manning u 34. minuti, ali sve je to 'poništio' Diangana u 44. minuti. Tako se na odmor otišlo s 1-1 i pozitivnim rezultatom jer je <strong>Brentford </strong>gubio od <strong>Barnsleya </strong>(1-0).</p><p>Nakon odmora slavio je Bilić jer je nakon minijature <strong>Diangane </strong>sad zabio <strong>Robinson </strong>za veliko slavlje. Odličan je dribling na crti napravio spomenuti Diangana i podvalio za Robinsona koji nije imao težak posao i zakucao je za vodstvo WBA. Poravnao je Brentford kod kuće, ali to im nije bilo dovoljno jer je WBA imao sva tri boda.</p><p>Ali nije slavlje dugo trajalo jer je <strong>Eze</strong> u 61. minuti lijepo pogodio za izjednačenje. Imao je nakon toga i prekrasnu priliku naš Filip Krovinović koji je ostao nečuvan u visini penala, dobio savršenu povratnu loptu i solidno opalio, ali je prekrasnom bravurom opasnost otklonio gostujući golman Lumley.</p><p>Prolazile su sigurno scene Eura 2008. i utakmice s <strong>Turskom </strong>kroz glavu Biliću, ali hrvatski je stručnjak ovaj put imao više sreće. Čekali su nakon posljednjeg sučevog zvižduka na Hawthornsu i kraj utakmice Brentforda, ali nisu trebali previše brinuti jer je na kraju Barnsley slavio sa 2-1.</p>