Pričalo se o tome da je trener Hajduka Paolo Tramezzani na utakmicu protiv Rijeke došao u opremi 'krivog' sponzora, a neki su smatrali da je to bilo i namjerno.

- To je malo čudno. Svaki trener može doći u privatnoj odjeći, ali ako imaš znak firme koja nije pod ugovorom kluba, onda je bila neka zamjena razmišljanja. Jedino ako to ima u dogovoru s klubom. Ugovor je do kraja sezone, ne radi se to da bi ga se riješili, to je i njegova greška - prokomentirao je Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji 'Stadion'.

Hajduk je na Poljudu u spomenutom susretu pobijedio Rijeku (3-2), a dvije su situacije bile sporne.

- Matoc je odradio odličan posao. Što se tiče ruke, odlična procjena jer je obrambeni igrač Hajduka gurao ruku iza leđa i on ju nije mogao staviti nigdje drugdje. Također, s druge strane kontakt napadača Hajduka i stopera Rijeke postoji, ali on se zabija u obrambenog igrača i tu nema riječi o najstrožoj kazni - jasan je Mario Strahonja.

Na susretu Slaven Belupa i Dinama (0-2) vidjeli smo crveni karton koji je poništila VAR soba.

- Pajač se vraća u formu, sudio je odlično. Što se tiče crvenog kartona bio je opravdano dosuđen, ali sjajna reakcija VAR sobe koja je povukla linije pa je Pajač poništio sve odluke. Kod prvoga gola, ni jedan ni drugi igrač nisu imali mogućnost igranja loptom, imali su ispružene ruke jedan prema drugom i zato sudac nije ništa dosudio. Odlična reakcija suca - jasan je Strahonja o Tolićevom golu za koji Koprivničanci smatraju da je sudac trebao poništiti gol zbog prekršaja Oršića na Godi.

Varaždin je na Gradskom vrtu došao do boda (1-1) kad je Dinko Horkaš u posljednjim sekundama susreta, a tjedan prije je Nenad Bjelica imao razne komentare o regularnosti lige.

- Svatko ima svoje mišljenje, ali po statistici vidim da je Rijeka uzela više bodova Dinamu nego što je uzeo Osijek. Tko gubi, ima se pravo ljutiti. Bjelica zna kako je došao do toga zaključka, je li to njegova bitka ili s nekime potpomognuta, vidjet ćemo. Osjećaj je da je cijela ekipa zbog događaja tokom tjedna malo bila 'bez gasa', utjecalo je to na njih - prokomentirao je događaje s trenerom Bjelicom i komentiranjem HNL-a - zaključio je Ivković.

A penal je dosuđen u 95. minuti nakon što je Ivan Novoselec igrao rukom u duelu s Ivanom Santinijem.

- Nije bilo nimalo lako pažljivo pregledati snimku na kojoj je vidljivo da je obrambeni igrač dirao rukom prije napadača i to je penal - jasan je Strahonja.