Slomio ga penal: Prešao u Inter pa im kao igrač Lazija 'dao' LP

Inter je velikim preokretom kod Lazija (3-2) u Rimu stigao do četvrtog mjesta Serie A koje vodi direktno u Ligu prvaka.

Rimljanima je i bod na Olimpicu bio dovoljan za potvrdu četvrte pozicije, no u zadnjih deset minuta prokockali su vodstvo 2-1 s igračem manje i završili peti.

Jedan od tragičara je nizozemski stoper Stefan de Vrij (26) koji će sljedeće sezone nositi dres - Intera!

Ponajbolji defenzivac talijanske lige posljednjih mjeseci često se dovodio u kontakt s 'nerazzurrima', a uoči presudne utakmice Lazija i Intera taj transfer bio je i potvrđen. Stoga su navijači Lazija htjeli da on ne bude na terenu.

Na njihovu žalost, baš De Vrij je protiv Intera u 77. minuti nespretno faulirao Maura Icardija pa je sudac Rocchi pokazao na bijelu točku.

Icardi je, naravno, pogodio za 2-2, a već tri minute kasnije Urugvajac Matias Vecino zabija za 2-3 i odvodi Inter u Ligu prvaka nakon sedam godina.

Nizozemac je kraj utakmice dočekao na klupi u suzama...

#DeVrij in tears as he reach CL with #Inter 💙🖤#WelcomeDeVrij pic.twitter.com/w2TWgWSG77