Potpisao za švedski klub pa otišao jer mu je bilo hladno

Napadač iz Sierra Leonea Musa Noah Kamara je prije tjedan dana potpisao za švedskog trećeligaša Trelleborg na tri i pol godine i mislili su da su se osigurali na poziciji napadača na duže vrijeme. No sedam dana poslije sustiglo ih je iznenađenje. Kamara je naučio na visoke temperature u Sierra Leoneu i jednostavno mu je 20 Celzijusovih stupnjeva u gradiću u Švedskoj bilo prenisko te je odlučio raskinuti ugovor s klubom jer mu je - hladno.

- On se želi vratiti u svoju zemlju iz osobnih razloga - rekli su iz švedskog kluba, no Kamara je ubrzo otkrio kako je razlog hladnoća na koju se nikako nije mogao priviknuti te se vratio nazad u Freetown odakle je i došao u Švedsku. Razlika između ta dva grada je deset stupnjeva, no očito je i to bilo neizdrživo za njega.

A što bi tek onda napravio da je dočekao švedsku zimu...

On je prošle godine zabio 15 golova u prvenstvu Sierra Leonea i uputio se u Švedsku trbuhom za kruhom kako bi osigurao novac sebi i svojoj obitelji jer su primanja u njegovoj državi mizerna. No hladnoća mu nije dala mira.