Potpredsjednik srpskog saveza: 'Želio sam da nam dođu Albanci i Hrvati! Nije mi se ostvarilo...'

Hrvatsku je ždrijeb za Europsko prvenstvo smjestio u skupinu B zajedno s Španjolskom, Albanijom i Italijom. Mnogi ovu grupu nazivaju skupinom smrti. Španjolci su osvajači Lige nacija, Talijani branitelji naslova, dok su Albanci osvojili svoju kvalifikacijski skupinu. Naši susjedi Srbi i Slovenci završili su u istoj grupi.

Potpredsjedniku srpskog nogometnog saveza Branislavu Nedimoviću to nije baš po volji. On je za svoju reprezentaciju imao druge želje, a one uključuju Hrvatsku i Albaniju.

- Iskreno, htio sam B grupu, u kojoj se nalaze Španjolska, Albanija i Hrvatska. U subotu ujutro sam svima pričao, i predstavnicima Albanije i Hrvatske, samo da nam vi dođete... Ali, eto, želja mi se nije ispunila - rekao je Nedimović za srpski Telegraf i dodao:

- Mislim da imamo pristojne šanse ukoliko se dobro pripremimo, ispravimo neke greške iz prethodnih utakmica. Savez će napraviti sve da pronađe bazu u narednih 48 sati, omogući igračima i stručnom stožeru maksimalne uvjete. Da se dobro pripreme za start i meč s Englezima.