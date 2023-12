Kakva je Italija? Aktualni prvak kao šesti favorit lovi povijest i sanja pobjedu nad 'vatrenima'

Italija nije igrala posljednja dva Mundijala. No Talijani ne bi bili Talijani kada ne bi pronašli način i kada ne ide. Unatoč podbačaju s jedne, ostvarili su zapažen rezultat s druge strane. Italija u Njemačku stiže kao aktualni prvak Europe.

POGLEDAJTE VIDEO: 3D golovi s finala Eura 2021.

Pokretanje videa ... Italija - Engleska 4-3 (finale Eura) | Video: 3D Replays/Wochit

I tamo će na noge Hrvatskoj u grupnoj fazi, i to u trećem kolu, koje je izbornik Zlatko Dalić već označio kao ključ prolaska u drugi krug, bit će to 24. lipnja u Leipzigu. "Vatreni" su kao crna mačka za "azzurre", nisu izgubili u osam dosadašnjih utakmica, neka se tako i nastavi.

Roberto Mancini vodio je 'azzurre' do neočekivanog naslova 2021. godine, kada su u finalu boljim izvođenjem penala pobijedili Englesku. Italija je na Euru odgođenom zbog Covida 19 osvojila svoj tek drugi naslov europskog prvaka.

Foto: PAUL ELLIS

Barella je zvijezda Italije, Spalletti naslijedio Mancinija

Cijela momčad s 'čizme' vrijedi 582 milijuna eura po Transfermarktu i šesta je najskuplja reprezentacija na Euru. Talijane će na najvećoj europskoj smotri voditi dobro poznati Luciano Spalletti koji je naslijedio Mancinija i koji je prošle sezone s Napolijem osvojio dugo iščekivani, treći naslov u klupskoj povijesti. Trener koji gaji pretežito napadački stil igre, uz brzu tranziciju i čvrstu, kompaktnu obranu.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Najvrjedniji talijanski igrač je Nicolo Barella (26). Veznjak Intera vrijedi 75 milijuna € i osmi je najskuplji igrač cijelog Eura, a status najveće zvijezde dijeli s kapetanom Cirom Immobileom (33), čija vrijednost iznosi 15 milijuna. Tu su još, dakako, Federico Dimarco (45 mil. €), Gianluigi Donnarumma (45 mil. €) koji je po izboru Uefe bio najbolji igrač prošlog Eura, Federico Chiesa (45 mil. €), Giacomo Raspadori (35 mil. €), kao i veterani poput Jorginha, Francesca Acerbija, Stephana El Shaarawyja, Giacoma Bonaventure i drugih.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Ukrajina skoro sredila prvake

Italija se na Euro 2024. plasirala izravno i to kao druga u kvalifikacijskoj skupini C iza Engleske. Situacija u skupini C bila je dramatična do posljednjeg kola. Engleska je još ranije osigurala plasman, a Ukrajina i Italija su u zadnju utakmicu ušle s istim brojem bodova (13). Ukrajinci su trebali pobjedu "pod mus", no susret je završio 0-0 i Talijani su izborili prolaz. U skupini su još bile Sjeverna Makedonija i Malta.

Učinak protivnika Hrvatske u kvalifikacijama za Euro

Foto: Sofascore za 24sata

Italija je u svojoj povijesti dvaput bila europski prvak i na ovome prvenstvu može postati tek druga reprezentacija koja je uspjela obraniti naslov nakon Španjolske 2008. i 2012. godine. A tek je šesti favorit iza Engleske, Francuske, Njemačke, Španjolske i Portugala...

Hrvatska protiv Italije (3-5-0)