Potpuna novost: Rukomet će uskoro uvesti zanimljivo pravilo

Nakon velikog sastanka u Stockholmu, gdje su u nedjelju finale Svjetskog rukometnog prvenstva igrali Danska i Francuska, rukometna igra trebala bi dobiti novu mogućnost, opciju ili pravilo, kako je kome draže.

Europska rukometna organizacija (EHF) uskoro će dopustiti trenerima da izazovu valjanost jedne sudačke odluke tijekom utakmice s kojom se ne slažu. To će, pak, biti moguće samo na onim utakmicama koje imaju mogućnost videoprovjere, a to su one na velikim natjecanjima, odnosno na muškoj i ženskoj završnici Lige prvaka. Nešto najsličnije ima odbojka, koja dopušta trenerima i više provjera sudačkih odluka ako su u pravu.

Pravilo bi trebalo dobiti zeleno svjetlo 23. veljače, a upravo bi se na završnom turniru Lige prvakinja početkom lipnja u Budimpešti prvi put i koristilo. Ostaje pitanje kako će treneri, recimo, uvjeriti suce da neki prekršaj nije bio za isključenje ili crveni karton. Zanimljiv pokušaj onih koji brinu o rukometu, no da će bitno pomoći rukometu - teško. Publici i gledateljima vjerojatno će biti zanimljivo. Ako je to bio primaran cilj, onda je uspjeh zajamčen.

