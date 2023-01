Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako me ikad itko opet pozove, to može samo Zoran Gobac, ali ne znam koliko je to realno više. Imao sam veću želju ranijih godina. A Horvat je interesantna ličnost, kaže nam Veselin Vujović

Pita li se čitatelje 24sata, dilema ne postoji. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju u ruke treba dati Veselinu Vujoviću (62).