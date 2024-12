Potpuni kolaps zbog derbija! Boysi stigli u rekordnom broju, dojmljiva koreografija Torcide

Hajduk i Dinamo sudarili su se u drugom derbiju sezone, najveći dvoboj hrvatskog nogometa ovog se puta igrao na Poljudu. I kao uvijek, to je bio pravi spektakl, ulaznice su danima bile rasprodane. A u Splitu, pa čak i bližoj okolici vladale su velike mjere osiguranja. Policajaca, specijalaca, zaštitara... na svakom uglu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Neviđene mjere osiguranja pred derbi | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Već na samom izlazu s autoceste, na Dugopolju bile su velike gužve, nevjerojatne snage reda. Nije nam ovo prvi put da pohodimo Poljud, niti da smo prvi put potegli na veliki derbi, ali ovakve mjere osiguranja još nismo vidjeli. U zadnjih 500-injak metara na izlazu s autoceste, specijalni policajci stajali su svakih pet metara. Doslovno.

Jasno, policijske snage na Dugopolju su skidale sa strane sve ZG registracije što ne bi bio toliki problem da nisu u nekim automobilima i kombijima bili - navijači Hajduka. Policija je malo po malo, grupe od 20-30 automobila/kombija, s Dugopolja pod velikom pratnjom prebacivala na Poljud. Ali i tu je bilo manjih problema. Kakvih?

Navijači Hajduka sa ZG registracijama tako su se vozili u koloni s navijačima Dinama. Dečki iz tog kombija su čak na sebe navukli Hajdukove dresove, pokušavali policiji na sve načine objasniti kako ne žele ići na jug Poljuda, niti biti smješteni s Bad Blue Boysima, ali u ovakvim situacijama policijske snage rijetko imaju sluha za bilo kakve razgovore.

Oko Poljuda kolaps

A oko Poljuda potpuni kolaps. Ni akreditirani mediji nisu sa svojim akreditacijama mogli doći do svojih parkirališnih mjesta, ništa u krugu stadiona nije radilo, pa čak niti Hajdukov Fan Shop. Ali, sve je prošlo bez ikakvih nereda, to je ipak najvažnije. Bad Blue Boysi su do kraja napunili svoj kavez, u Split stigli u rekordnom broju.

Na Poljudu je povećan kapacitet za suparničke navijače, konačno sad i gosti mogu imati željenih 5% kapaciteta stadiona, BBB su to odmah iskoristili. I "modre" je s juga bodrilo oko 1800 navijača. Ostatak Poljuda je očekivano grmio za Hajduk, Splićani su u pohodu na "plus 7" imali doista bučnu podršku.

Gattusu najveći pljesak

Domaći su navijači zdušno pratili službenog spikera, najglasnije zagrmjeli na ime Marka Livaje, dok je najveći pljesak ipak dobio - Gennaro Gattuso. Talijanski stručnjak omiljena je persona u Splitu. Torcida je prije samog početka utakmice razvila veliki transparent s porukom "Sloboda navijačima", nacrtanim policajcem koji legitimira njihove navijače u po kafićima.

Domaći su navijači vrlo brzo, sa šest glasnih topovskih udara, zagrijali atmosferu na tribinama, odmah je krenula i prva bakljada Torcide. Tako se na prvi prekid utakmice zbog velikog dima čekalo tek nešto više od 90 sekundi. Poljudska ljepotica bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, veliki derbi pratilo je 30-ak tisuća gledatelja.