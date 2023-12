Potraga za članovima Dinama: Mnogi su ih tražili kako bi im 'riješili' ulaznice za veliki derbi

Dinamo i Hajduk još jednom su svima dokazali kako u hrvatskom sportu od velikog derbija (a ne računamo reprezentacije) nema većeg događaja, većeg sportskog rivaliteta. Još na putu prema Maksimiru, obližnje ulice bile su potpuno zakrčene. Stari i mladi, žene i djeca, koračali su prema stadionu, mnogi od njih na sebi imali i poneki plavi rekvizit.

Naravno, u toj priči bilo je i hajdukovaca, poznato je kako veliki broj navijača splitskog kluba živi u Zagrebu, no oni su ipak na putu do stadiona više skrivali obilježja svoga kluba. Srećom, na tom putu do stadiona bilo je mnoštvo policije, pa nikakvih nereda, neželjenih fizičkih obračuna navijača nije bilo. I bolje...

A pred Dinamovim Ticket pointom - nevjerojatne gužve. Tražila se ulaznica više, a zanimljivo tražili su se čak i - članovi kluba. Jasno, Dinamo je ovoga puta fizički prodaju ulaznica omogućio tek članovima kluba, pa su brojni navijači željni utakmice i pravog derbija tražili ljude koji im mogu doći do karte za utakmicu.

Torcida je pak u velikom broju stigla u Zagrebu, na južnoj tribini bilo je oko tri tisuće navijača. Vjerojatno bi ih bilo i više, ali Zagrepčani im ovoga puta nisu dali veći kontigent ulaznica. Navijači Hajduka tako su na svojoj tribini izvijesili tek tri velika transparenta; na jednom je pisalo "Hajduk", na drugom "Torcida Split", a na trećem "Sloboda navijačima".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na zagrijavanje su prvi izašli - dinamovci. I to je, već nekih 45 minuta prije početka dvoboja, izazvalo glasne povike sjeverne tribine:

- Hoćemo pobjedu, hoćemo pobjedu - grmjelo je sa sjevera.

Bad Blue Boysi su jasno okupirali maksimirski sjever, od prve minute dali glasnu podršku svojim ljubimcima. I zapadna tribina je dosta rano bila ugodno popunjena, dok se na istoku našao jedan novi transparent, jasna poruka - "Ustanite purgeri". Riječ je o Dinamovoj kampanji koja je posljednjih dana izazvalo veliko oduševljenje među navijačima Dinama, a putem klupskih društvenih mreža tim su riječima brojni sportaši (a navijači Dinama), pozivali Zagrepčane na tribine.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I za kraj, Arijan Ademi danas je i službeno postao igrač s najviše odigranih službenih derbija. Kapetan "modrih" upisao je 37. nastup u obračunima Dinama i Hajduka, iza sebe s 36 nastupa ostavio Dražena Ladića...