Potres u Parizu: Mbappé ne želi produžiti ugovor, iz kluba stigao odgovor: Odmah će ga prodati!

Paris Saint-Germain bijesan je na Kyliana Mbappéa (24). Naime, pouzdani novinar Fabrizio Romano prenosi kako je talentirani Francuz obavijestio PSG kako neće aktivirati klauzulu u ugovoru kojom bi ostao sezonu duže u francuskom klubu.

"Mbappé je obavijestio PSG o svojoj odluci. Neće aktivirati klauzulu kojom bi produžio ugovor s klubom do 2025. godine. To znači da će Mbappéu završiti ugovor u lipnju 2024. godine. PSG ima jasnu poziciju, ne žele izgubiti Mbappéa besplatno iduće ljeto. Tražit će od Mbappéa da dogovori novi ugovor ili će biti prodan ovo ljeto. To je ultimatum", napisao je.

Dodaje kako je klub bio iznenađen Mbappéovim potezom. Naime, 1. kolovoza automatski bi istekao rok u kojem se mora odlučiti za produženje ugovora. On se ipak odlučio unaprijed obavijestiti klub da to neće učiniti, što će ubrzati proces njegova odlaska.

"PSG je vrlo iznenađen Mbappeovom odlukom. Nije bilo potrebne komunikacije s njegove strane, situacija je vrlo napeta, a klub je bijesan Mbappéom. Iznenadilo ih je vrijeme kada ih je Kylian obavijestio o svojoj odluci. PSG ima plan za momčad ako Mbappé sad ode iz kluba."

I lani je bilo drame

Dramatičan preokret u odnosu igrača i kluba potvrdio je i L'Equipe.

Supertalentirani Mbappé lani je produžio ugovor s PSG-om do ljeta 2025., s time da igrač može odlučiti želi li ući u zadnju godinu ugovora s Parižanima. Mbappé je na jesen ponovno tražio odlazak iz PSG-a, ali od tada je izgladio odnose s klubom. Međutim njegova je budućnost u Parizu opet pod velikim upitnikom.

Naime, do 31. srpnja mora aktivirati klauzulu kojom bi ostao s PSG-om do 2025. godine. Bit će slobodan igrač iduće ljeto ako ne aktivira klauzulu. Odigrao je 258 utakmica za PSG i zabio 211 golova uz 97 asistencija. Nakon odlaska Lionela Messija u Inter Miami i Neymarovih pregovora sa Saudijcima, pariška megamomčad mogla bi se raspasti kao kula od karata.