Potreseni navijač Ajaxa: U Splitu nas je okružilo čak 20 maskiranih osoba s oružjem

Prije utakmice 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa više se priča o navijačima. Uoči utakmice, splitska policija tijekom jučerašnjeg dana i protekle noći uhitila je ukupno 32 osobe. Riječ je o 19 stranih i 13 hrvatskih državljana koji su privedeni u nizu odvojenih događaja na širem području grada.

Iskustvo jednog navijača Ajaxa u Splitu na društvenoj mreži X objavio je Fabian Nagtzaam, član uprave udruge navijača Ajaxa. Upozorio je na sigurnosne rizike za nizozemske navijače koji dolaze u Split na utakmicu protiv Hajduka, a objavu je popratio svjedočanstvom navijača.

- Unaprijed smo opširno upozoravali na sigurnosne rizike, ali kada pročitate ovu priču navijača Ajaxa iz Splita, ponovno se suočite sa surovom stvarnošću. U dogovoru s njim objavljujem njegovu priču. Čuvajte jedni druge - poručio je Nagtzaam i otkrio priču navijača Ajaxa.

- Čim smo izašli iz taksija, primijetilo nas je nekoliko muškaraca odjevenih u crno i tada nam je sve bilo jasno. U tim mračnim uličicama više nije bilo mogućnosti za povratak, a nedugo zatim okružila nas je skupina od dvadesetak muškaraca s fantomkama na glavama i oružjem - ispričao je navijač.