Potvrđen je novi datum borbe Furyja i Usika: Ujedinit će titule

Nagađalo se da će to biti u prosincu ove godine pa je nakon meča između Tysona Furyja (35, 34-0-1) i bivšeg teškaškog prvaka UFC-a Francisa Ngannoua (37, 0-1) sve demantirao promotor Frank Warren, a meč za ujedinjenje teškaških boksačkih titula održat će se u Rijadu, i to već 17. veljače iduće godine.

U ring će tako ući spomenuti Englez protiv prvaka po WBA, IBF, WBO i IBO-u Oleksandra Usika (36, 21-0) nakon pravih priprema.

Foto: KACPER PEMPEL

- Borit ću se protiv njega sad ako treba, a to će sigurno biti naša iduća borba. Već se dugo dogovara, za sve pojaseve, ujedinjenog prvaka svijeta. Sve ostalo nije na meni, ali dečki koji to rade će napraviti što treba, garantiram da je to sljedeća borba - rekao je Fury nakon posljednjeg meča.

Foto: AHMED YOSRI

Bilo kako bilo, Saudijska Arabija ugostit će još jedan veliki boksački spektakl, a mi ćemo gledati ponajveći boksački okršaj.