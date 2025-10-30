Potvrđena prodaja Los Angeles Lakersa. Cijena? Prava 'sitnica'

Upravni odbor NBA lige jednoglasno je u četvrtak odobrio prodaju većinskog udjela u Los Angeles Lakersima Marku Walteru, objavila je sjevernoamerička košarkaška liga.

- Očekuje se da će transakcija uskoro biti zaključena - priopćila je NBA liga.

Foto: Kirby Lee

Los Angeles Lakersi bit će prodani Marku Walteru za otprilike 10 milijardi dolara, objavio je ESPN još u lipnju.

- Mark Walter ima dugu povezanost s našim ligama, budući da je više od desetljeća bio manjinski vlasnik Lakersa i glavni vlasnik Sparksa u WNBA ligi. Kako Mark preuzima ulogu većinskog vlasnika Lakersa, ne sumnjam da će biti predan upravitelj momčadi i sjajan dodatak našoj ligi s obzirom na njegove brojne uspješne pothvate u poslovanju i sportu - rekao je povjerenik NBA lige Adam Silver.

Obitelj Buss, koja je posjedovala većinski udio od 1979. godine, zadržat će otprilike 15 posto udjela u momčadi, a Jeanie Buss ostat će na svojoj poziciji guvernerke kluba najmanje pet godina. Walter je izvršni direktor TWG Globala, holding tvrtke koja je izgradila impresivan portfelj profesionalnih sportskih timova, uključujući Los Angeles Dodgerse (baseball) i Los Angeles Sparkse (WNBA). Uključeni su i teniski turnir Billie Jean King Cup i momčad Cadillac Formule 1, koja će se natjecati u Formuli 1 od sljedeće godine.

Foto: Kirby Lee

- Los Angeles Lakersi su jedna od najikoničnijih franšiza u svim sportovima, definirana poviješću izvrsnosti i neumornom težnjom za veličinom - kazao je Walter, koji se prema Forbesu nalazi se na 589. mjestu na ljestvici najbogatijih ljudi na svijetu, a osobno bogatstvo mu je procijenjeno na 6.1 milijardu dolara. Ujedno je i izvršni direktor Guggenheim Partnersa, tvrtke za financijske usluge s imovinom vrijednom više od 345 milijardi dolara.

Lakersi su osnovani u Minneapolisu 1947. godine, potom su se prije sezone 1960/61. preselili u Los Angeles, a 1979. ih je preuzeo dr. Jerry Buss. Momčad je 65 puta stigla do NBA doigravanja ,pri čemu je osvojila 17 naslova, jedno manje od Boston Celticsa.