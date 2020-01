Poveo ljubavnicu na utakmicu Barce pa ga razotkrile kamere

Dok je NBA popularizirao 'kiss cam', u Ekvadoru to nije potrebno da bi se par poljubio pred kamerama na sportskom događaju. No, sve bi to bilo normalno da se radi o 'službenom' paru, a ne o nestašnom gospodinu i njegovoj ljubavnici.

Naime, nepoznati je muškarac vjerojatno trebao biti na poslu ili pak na službenom putu, no on je išao podržati omiljeni klub i to ne sam. I nije da je imao mali izbor mjesta na koje bi mogao odvesti ljubavnicu kako ne bi bili viđeni, a on se baš, preventivno, odlučio ju odvesti na košarkašku utakmicu zbog čega je i najvjerojatnije nagrabusio.

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife...😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD — 🌺𝑹𝑨𝑪𝑯𝑬𝑳🌺 (@RMata0312) 19. siječnja 2020.

Nakon što je shvatio da su njihov poljubac uhvatile kamere i to na velikom ekranu u dvorani, ali i na televiziji, nesretnik je odmah sklonio ruku s djevojke i odmaknuo se od nje. No, po izrazu lica vidjelo se da mu nije bilo svejedno, a vjerojatno ni njegovoj supruzi, zaključili su na društvenim mrežama.