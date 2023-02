Povijesna utakmica nogometa. Sudac na Svjetskom prvenstvu objašnjavao svima što je vidio

Nogometaši egipatskog Al Ahlyja izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog klupskog prvenstva u Maroku nakon što su u pretkolu u Tangieru pobijedili novozelandski Auckland City 3-0.

Golove za afričkog doprvaka zabili su Hussein Elshahat (45+2), Mohamed Sherif (56) i Percy Tau (86).

Foto: ANDREW BOYERS

U završnici susreta Novozelanđani su ostali s igračem manje nakon što je isključen Adam Mitchell.

Bila je to prva utakmica na kojoj je funkcionirao novi VAR sustav kojega eksperimentalno provodi Fifa, po kojem sudac gledateljima na stadionu i putem televizije objašnjava sporne odluke. Dogodilo se to u 97. minuti zbog starta igrača prvaka Oceanije za crveni karton. Glavni sudac koji je objašnjavao odluku bio je Kinez Ning Ma i on će ući u povijest nogometa.

Egipatski sastav, kojeg vodi švicarski stručnjak Marcel Koller, u četvrtfinalu će igrati protiv prvaka CONCACAF-a Seattlea, a boljeg iz tog dvoboja u polufinalu čeka europski prvak Real Madrid predvođen Lukom Modrićem.

U drugom dijelu ždrijeba je južnoamerički prvak Flamengo koji će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između marokanskog Wydad Casablance i saudijskog Al Hilala.

Do sada je 11 klubova osvajalo naslov svjetskog klupskog prvaka, a sve su to bili europski ili južnoamerički klubovi. Rekorder je Real Madrid s četiri naslova, Barcelona je tri puta slavila, a Corinthians i Bayern Munchen po dva puta.

Prošle godine naslov je osvojio Chelsea pobjedom protiv Palmeirasa.

Najčitaniji članci