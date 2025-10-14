Povijesni dan: Sinjski Alkar prvi put igra Europu! 'Imate čast ugostiti najveći klub na svitu...'

Osvanuo je dan koji će zlatnim slovima biti upisan u sportske almanahe Sinja i Cetinske krajine. Nakon desetljeća sanjanja i nadanja, košarkaški klub Alkar večeras ispisuje svoju najvažniju stranicu – debitira na europskoj sceni. Sinjani svoj povijesni put započinju u Rumunjskoj, u predgrađu Bukurešta, gdje će snage odmjeriti s najtežim mogućim protivnikom, aktualnim prvacima European North Basketball League (ENBL), momčadi CSO Voluntari.

Ovo nije samo utakmica; ovo je ostvarenje sna generacija navijača i igrača, trenutak kada "najveći mali klub na svitu" staje na međunarodnu pozornicu. Utakmica počinje u 18 sati po hrvatskom vremenu, uz prijenos na MAXSport televiziji i na Hajduk Digital TV-u.

Sinj: Susret Alkara i Šibenke u 27. kolu FavBet Premijer lige | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Priča o Alkaru u Europi seže desetljećima unatrag. Još od legendarnog finala Kupa 1984. godine i transparenta koji je postao dio klupskog folklora – "Samo hrabro Vrcanovi momci, za Europu naći će se novci!" – tinjala je želja da se sinjska košarka predstavi izvan granica države. Godinama je to bila tema za anegdote, ali pod vodstvom trenera Damira Milačića, vizionara koji je s Alkarom srastao, san je postao opipljiva stvarnost.

Euforija koja vlada u gradu najbolje je sažeta u poruci koju je klub odaslao uoči puta u Rumunjsku:

- Danas Alkar igra u Europi. Prvi put u povijesti — naš klub, naš grad, na europskoj pozornici. Rumunji, imate čast ugostiti najveći klub na svitu. Ne najveći najmanji, nego baš, baš najveći... Za sve one prije nas, za sve koji su vjerovali, za sve koji će tek doći za nama. Danas igramo za Sinj. Neka dođu!

Ždrijeb nije mazio Sinjane. Odmah na startu čeka ih CSO Voluntari, iznimno bogat klub za hrvatske prilike. Riječ je o trostrukom osvajaču rumunjskog Kupa, viceprvaku države iz 2022. i, što je najvažnije, branitelju naslova ENBL prvaka. Da su u sjajnoj formi, pokazali su već u prvom kolu, deklasiravši norveški Fyllingen Lyons u gostima s čak 40 poena razlike.

Financijska razlika između dva kluba je golema, što je slikovito opisao i trener Milačić.

- Momčad je to koja ima ekstremno visoki budžet, a konkretno, jedan njihov igrač je plaćen više nego naša cijela momčad. Jasno da to ne umanjuje našu želju, htijenje i posvećenost da dobro namučimo našeg protivnika.

Svijest o povijesnom trenutku i težini izazova prisutna je u cijeloj momčadi. Kapetan Mirko Jukić, jedan od trojice domaćih mladića rođenih 2003. koji čine okosnicu ekipe, s ponosom je najavio susret.

- Velika je čast i ogroman ponos biti kapetan Alkara na ovom povijesnom putovanju. Ispisujemo novo poglavlje sinjske košarke. Svjesni smo da nas čeka vrlo kvalitetna momčad s ozbiljnim europskim iskustvom. Ipak, vjerujem da ni njima neće biti lako, jer znaju da dolazi momčad koja još ne zna za poraz. Idemo časno u Rumunjsku braniti boje svog kluba, grada i države - poručio je kapetan.

Trener Damir Milačić, arhitekt ovog uspjeha, stoji s obje noge na zemlji. Svjestan je da njegovu mladu momčad, u kojoj čak devetorica igrača studiraju, čeka proces učenja.

- Ne smijemo imati velike iluzije. Moramo znati da smo neiskusni na ovom nivou i da nam je svaka minuta, a ne utakmica, velika škola. Imamo dva leta do Bukurešta, stižemo tek oko ponoći, ali i na to se moramo naviknuti. Najbitnije je što dolazimo jako motivirani, iz drugog plana i napravit ćemo sve da utakmicu učinimo zanimljivom.

Alkarov plasman u Europu nije slučajan niti poklonjen. ENBL je peto po važnosti natjecanje pod okriljem FIBA Europe, liga u kojoj nastupaju respektabilni klubovi poput njemačkog Bamberga, danskog Bakken Bearsa ili poljske Legije. Sinjani su svoje mjesto izborili na parketu, pobjedom protiv favoriziranog Kvarnera na kvalifikacijskom turniru u Opatiji. Da im je tamo mjesto, potvrdili su i furioznim startom u domaćem prvenstvu, gdje su s omjerom 3-0 zasjeli na vrh ljestvice uz Zadar.

Važnu ulogu u ovoj europskoj priči odigrao je i Hrvatski košarkaški savez, koji je odlučio snositi troškove prijevoza i smještaja za hrvatske klubove u ENBL-u, što je Alkaru, s obzirom na budžet, od presudne važnosti.

Bez obzira na večerašnji rezultat, ova utakmica je pobjeda. Pobjeda za klub, za grad Sinj, za sve one koji su vjerovali. Stručni stožer na čelu s Damirom Milačićem, igrači predvođeni kapetanom Mirkom Jukićem i uprava s predsjednikom Petrom Župićem već su osigurali svoje mjesto u povijesti. A ovo je tek početak. Nakon Rumunjske, slijede gostovanja u Norveškoj, Nizozemskoj i Estoniji, ali i europski spektakli u Sinju. Prvi su na redu Englezi, Bristol Flyers. A poruka Maligana bit će ista: "Neka dođu!"