Povijesni uspjeh za Zrinjski: Izbacili Hajdukovog krvnika i prvi put se plasirali u play-off!

Prije godinu dana kazahstanski Tobol je senzacionalno izbacio Hajduk iz Konferencijske lige, a u novoj sezoni naletjeli su na još jedan klub iz regije. Ipak, Zrinjski je predvođen dvojicom dinamovaca i hrvatskim trenerom bio pretvrd orah.

Bh. prvak plasirao se u play-off Konferencijske lige nakon što je remizirao s Tobolom (1-1) u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola. Plemići su tako obranili prednost iz Mostara kada su u prvoj utakmici slavili fenomenalnim golom dinamovca Nike Jankovića iz kornera. I ta majstorija je na kraju donijela prolazak u završnu fazu kvalifikacija. Slavit će se i pjevati u Mostaru do dugo u noć!

U Kostanaju je Zrinjski poveo u 34. minuti preko Marija Ćužea, još jednog dinamovca na posudbi. Izjednačio je Deble u 53. minuti, Kazahstanci su na krilima gola još jače pritisnuli, ali poremetio ih je crveni karton Mokina u 80. minuta. Bez obzira na igrača manje, dominirali su do kraja utakmice, no Zrinjski je izdržao i došao do povijesnog uspjeha.

Plemići baš nikada nisu igrali play-off nekog europskog natjecanja, a sada će imati povijesnu priliku plasirati se u grupnu fazu Konferencijske lige. Kao posljednja prepreka ka velikom uspjehu bit će poraženi iz dvoboja trećeg pretkola Europske lige između Slovana iz Bratislave i Olympiacosa.

A jedan od najzaslužnijih za ovaj povijesni rezultat je hrvatski trener Sergej Jakirović. Preporodio je Zrinjski i prošle sezone dominantno osvojio naslov prvaka. Sada ima priliku upisati se u povijest kluba kao prvi trener koji je s 'plemićima' osigurao jesen u Europi.

