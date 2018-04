Povijest velikog rivalstva koje je preraslo i u fizički obračun

Jedan od najvećih rivaliteta u Premiershipu je onaj između Wengera i Mourinha, a sljedeći vikend ćemo vrlo vjerojatno posljednji put gledati taj dvoboj.

Mourinho je nešto uspješniji od Wengera. Portugalac je u 13 odigranih utakmica protiv Wengerove ekipe slavio u njih pet dok je Wenger pobijedio samo jednu, a sedam ih je završilo neodlučenim rezultatom. 2005. godine Wenger je odigrao utakmicu sa svim stranim igračima, a kada su ga novinari upitali da objasni to, on je odmah komentirao Mourinhov Chelsea.

- Ne vidim koji je problem u tome. Pa pogledajte druge ekipe, pogotovo Chelsea. Tko je kod njih produkt njihove škole nogometa? Samo jedan igrač, John Terry.

Ta Wengerova izjava bila je početak velikog rivalstva koje se nastavilo sve do danas. U sezoni 2005/06. je uslijedila nova prepirka između spomenutog dvojca.

- Mi živimo u svijetu gdje postoje samo pobjednici i gubitnici, ali sada postoji jedan klub koji odbija preuzeti inicijativu i samo se brani, to je opasnost za cijeli sport - komentirao je Wenger Mourinhovu taktiku, a Portugalac mu je odgovorio u svom stilu.

- Wenger ima ogroman problem s nama i ja mislim da je on voajer. On je netko tko voli gledati druge ljude. Postoje ljudi koji kod kuće imaju veliki teleskop samo kako bi gledali što se događa drugim ljudima, a Wenger je zasigurno jedan od takvih. To je bolest. On priča samo o Chelseaju - odgovorio mu je Mourinho te rekao kako u Chelseaju imaju dokumentirane sve izjave Wengera vezane uz londonski klub.

- Na Stamford Bridgeu imamo sve izjave Wengera vezane uz Chelsea u posljednjih 12 mjeseci. To nije dokument od pet stranica, to je dokument koji se sastoji od 120 stranica.

Wenger je Mourinhu odgovorio na to u pomalo uvredljivom tonu.

- On je odvojen od realnosti i pokazuje manjak poštovanja. Kada glupi ljudi dožive nekakav uspjeh, oni postanu još gluplji.

Njihovo rivalstvo je u jednom trenutku doživjelo pauzu kada je Mourinho napustio Chelsea 2007. godine, ali su oni i dalje nastavili povremeno vrijeđati jedan drugog.

- Englezi izrazito vole statistike, a pitanje je da li oni znaju da Wenger ima samo 50% pobjeda u Premier ligi - rekao je Mourinho 2008. godine.

Nakon toga, dok je Mourinho bio u Real Madridu, Xabi Alonso i Sergio Ramos su "namjerno" zaradili žute kartone kako bi se očistili za neke važnije utakmice, a Wenger je taj potez nazvao sramotnim.

- Kada vidite kako to izgleda na TV-u odmah pomislite kako to nikad ne želite vidjeti od vaše ekipe. To izgleda smiješno, užasno i stvarno je sramota da takav klub radi takve stvari.

To je rezultiralo novom odgovoru Mourinha.

- Umjesto da priča o Realu, Wenger bi trebao pričati o tome kako je Arsenal izgubio 2-0 od ekipe koja je po prvi put u Ligi prvaka. Sada ne može tražiti izgovore u tome da ima mlade igrače. Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas i ostali više nisu djeca, oni su sada prvoklasni igrači.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Nije propustio Portugalac priliku da se naruga Wengeru na temelju neosvajanja prvenstva Engleske.

- Wenger je rekao da se ja bojim neuspjeha? Pa on je specijalist za neuspjehe, a ako netko smatra da je on u pravu, to je zato što ja ne doživljavam neuspjehe. Stvarnost je da je on najbolji u tome jer osam godina nije osvojio nikakav trofej što je velik neuspjeh.

Nakon višegodišnjih verbalnih sukoba, u listopadu 2014. godine, stvari su postale ozbiljnije i došlo je čak i do fizičkog obračuna. Igrala se utakmica između Arsenala i Chelseaja, a Wenger i Mourinho su se sukobili uz aut liniju Stamford Bridgea.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

- Kada malo razmislim mislim da nisam uopće trebao reagirati. To nije način na koji se trebamo ponašati na nogometnim terenima. Da li me je Mourinho provocirao? Ja mislim da je.

Wenger je u jednom trenutku odgurnuo Portugalca ubog čega mu je prijetila kazna.

- Wengeru prijeti kazna? Da sam ja napravio takvo nešto, bio bih izbačen sa stadiona - rekao je Mourinho.

Hoće li se ovaj dvojac na njihovoj posljednjoj utakmici ponovno sukobiti ili će se srdačno pozdraviti saznat ćemo 29. travnja kada Arsenal gostuje na Old Traffordu.