'Povratak iz bajke, kažu. Većina zapleta pisala se iza zatvorenih vrata, gdje sam posvetio sate'

Priča Borne Ćorića uvelike podsjeća na onu već opjevanu Ivaniševićevu wimbledonsku bajku iz 2001. godine. Obojica su se mučila s ozljedama, jedan s leđima, drugi s ramenom, došli su na turnir bez apsolutno ikakvih očekivanja kao igrači izvan TOP 100, a onda su šokirali sve. Priča kao iz filma.

Samo, okolnosti su drugačije. Goran Ivanišević bio je na zalasku karijere i osvajanjem Wimbledona konačno je naplatio onu bol iz tri izgubljena finala. A Borna? Talent, borbenost i mentalnu snagu ima kao malo tko, ali ozljede su ga poremetile na putu do vrhunca. No, ovo je tek početak jedne velike priče i prilika da se vrati u teniski vrh.

Borna se danas probudio kao osvajač Masters turnira u Cincinnatiju i kao 29. tenisač svijeta nakon što je u nedjelju pobijedio Stefanosa Tsitsipasa! U turnir je ušao kao 152. na svijetu i tada je malo tko očekivao da će se probiti do kraja. No, vjerovao je, on i njegovi suradnici, nakon niza pehova, ozljeda i teških poraza. Bila je to njegova američka bajka, koja će se, nadamo se, nastaviti i na US Openu.

Nakon što su se slegnuli dojmovi i kada je shvatio kakvo čudo je napravio, Borna se oglasio na društvenim mrežama.

- Povratak kao iz bajke, kažu. Na neki način ovo i jest to. Ali većina radnje i zapleta pisala se iza zatvorenih vrata, tamo gdje sam posvetio sate i sate svojem zanimanju, gdje sam vukao kad je bilo najteže i kada stvari nisu išle u dobrom smjeru. Svaki dan sam napredovao uz svoj nevjerojatni tim. Onda je stigao ovaj tjedan, šlag na torti u kojem sam nevjerojatnu uživao - napisao je Ćorić.

Zbog ozljede ramena je 13 mjeseci bio bez meča, javljali su se upitnici iznad glave. Ima li nade za povratak u vrh, hoće li ikada do kraja iskoristiti svoj talent.

- Dugo nisam znao hoću li se vratiti na najveću pozornicu i to ti na neki način otvori oči. Za mene slavlje prestaje sada i idem u New York (gdje se igra US Open, op.a.). Nadam se da ću tamo ispisati nastavak ove bajke. Hvala svima na podršci, uživam biti ovdje - napisao je Borna i pobrao lajkove.

Slijedi kratki odmor, a onda pokušati pomrsiti planove najboljima i na US Openu. Nakon prvog Mastersa 1000 i prvi Grand Slam? Zašto ne! I ne, to ne bi bilo čudo, samo očekivani rasplet priče koja je odavno trebala biti ispisana.

Najčitaniji članci