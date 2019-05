Povratak legende na Stamford Bridge: Čech stiže u Chelsea...

Prekaljeni češki golman Petr Čech (36) završio je svoju nogometnu avanturu te će istekom ove sezone objesiti rukavice o klin. Iza golmana poniklog u Viktoriji Plzen bogata je karijera u kojoj je igrao za Rennes, Chelsea i posljednje četiri godine za Arsenal.

Nije tajna da je jedna od omiljenih figura u plavom dijelu Londona, a 'bluesi' nisu mogli odoljeti, a da ga ne angažiraju u klubu. Engleski mediji doznaju da će Čech uskoro biti predstavljen kao novi sportski direktor Chelseaja.

Petr Cech is set to return to Chelsea as a sporting director, according to @SkySportsNews.



His final game as a player will be the Europa League final with Arsenal…against Chelsea. pic.twitter.com/94qVmuUrjl