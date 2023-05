Povratak prvaka: Delija će se boriti u 2. kolu PFL-ova turnira

Trebao se u prvom kolu boriti protiv Yorgana De Castra (36, 9-4) u Vegasu 7. travnja, ali zbog oporavka od operacije otkazao je to teškaški prvak PFL-a, hrvatski borac Ante Delija (32, 23-5). No, bez obzira na to što nije nastupio u prvom kolu, i dalje ima mogućnost za obranu titule jer će se priključiti natjecanju u drugom kolu.

Drugo je kolo na rasporedu 16. lipnja na Atlanti, a tamo će prvak uskočiti u natjecanje. Još nije poznato protiv koga jer će gotovo sigurno doći do nekoliko promjena na samom rosteru kao i fight cardu.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Razlog tome je pad dvojice teškaša na doping testu, Rizvana Kunieva (31, 12-2-1) i čovjek od kojeg je Ante izgubio u finalu PFL-ova turnira 2021. godine, Bruna Cappelozze (33, 16-6). S obzirom na bodovanje u turniru, a i vjerojatne no conteste koji će uslijediti nakon diskvalifikacija boraca iz turnira.

U polufinale ulaze četiri borca s najviše bodova, a pobjeda prekidom u prvoj rundi nosi šest bodova, dok se u svakoj idućoj rundi sve smanjuje za bod. Trenutačno šest bodova ima Denis Goltsov (32, 30-7), Maurice Greene (36, 11-7) pet i Danilo Marques (37, 14-4) tri boda, tako da je situacija i više nego otvorena.

