Povratak u ring MMA velikana: 'Skinuo sam 15 kg u 2-3 dana'

Proslavljeni hrvatski MMA borac Igor 'The Duke' Pokrajac (40) večeras se u sklopu srpskog SBC-a vraća borbama nakon trogodišnje pauze. UFC veteran i jedno od najpoznatijih imena naše MMA scene u sklopu SBC 21 u Odžacima borit će se protiv još jednog poznatog MMA imena, bivšeg UFC i KSW borca Maiquela Falcaa.

Pokrajac je posljednju borbu odradio još 2016. godine kada je UFC po prvi put došao u Hrvatsku te održao sjajan event u zagrebačkoj Areni. Tada je u odličnom i srčanom meču pred domaćom publikom odveo Jana Blachowicza do sudačke odluke pa izgubio na bodove. Bila je to borba nakon koje je uslijedio Blachowiczev uspon do samog vrha poluteške kategorije.

'The Duke' se sada vraća borbama, a spreman je pružiti spektakl protiv Falcaa. Obojica su udarači i vole otvorenu borbu pa će publika sigurno uživati u priredbi.

- Teško se vratiti u borilište i nakon mjesec dana neaktivnosti, a kako ne nakon tri godine. Ali ja sam uvijek u treningu, spreman sam za veliku pobjedu i osvajanje SBC pojasa prvaka kao i veliki povratak na svjetsku MMA scenu. Falcao je izuzetno tvrd borac koji iza sebe ima jako puno borbi, čak više od mene. Nastupao je u svim najvećim svjetskim organizacijama. Brawler je, nikad ne ide prema nazad, tako da će gledatelji i publika u Odžacima uživati u borbi - rekao je Pokrajac.

I prije je skidao puno kilograma. Jednom prilikom otkrio je da je u vrijeme nastupa za UFC skinuo čak 17 kilograma, a onda ih vratio u jednom danu. Tada je bio nešto mlađi, no ni ovoga puta nije imao problema sa zadovoljavanjem vage.

- Izuzetno sam spreman, to koliko sam spreman najbolje pokazuje skidanje kilograma koje sam prošao. Skinuo sam 15 kilograma u dva-tri dana. Treba imati snage za to postići, a ja se nakon toga dobro osjećam, što je samo znak u koliko sam dobroj formi.

Maksimalno je iskoristio dozvoljenu toleranciju pa je na vagu izašao s 94 kilograma. To znači da će u borbi imati preko 100. Njegov protivnik na vagi je imao 93.

Za nastup u najjačoj srpskoj MMA organizaciji trenutno htio je ozbiljnog protivnika. Dobio ga je u liku i djelu Maiquela Falcaa. Čovjek je nastupao u UFC-u, Bellatoru, KSW-u...

- Htio sam kvalitetnog protivnika. Nisam htio lošeg borca ili nekog iz regije. Htio sam stranca, borca koji se već borio u velikim organizacijama. Falcao voli otvorenu borbu kao i ja, konstantno napada i jedva čekam borbu. Iskusan je borac, ima preko 50 borbi, a nastupao je u UFC-u, KSW-u i drugim velikim organizacijama - spomenuo je Pokrajac u razgovoru za NovuTV.

Program u SPC dvorani u Odžacima počinje danas u 20 sati. Pokrajac je glavna borba, a osim nje bit će još nekoliko sjajnih match-upova poput borbe Jacksona Loureira i Stefana Zvijera te Slobodana Maksimovića i Benedita Azeveda.

Raspored borbi:

1. Predrag Bogdanović (77,3 kg) vs Luka Sumić (76,7 kg)

2. Dušan Salkanović (66,5 kg) vs Mirko Jovanović (66,2 kg)

3. Nemanja “Sledgehammer” Kovač (76,9 kg) vs Slavoljub “Mitke” Mitić (77,2 kg)

4. Nebojša Mršić (84,1 kg) vs Gian “Pitbull” Siqueira (84,2 kg)

5. Ognjen “Master” Salatić (71,0 kg) vs Danijel “Vitez” Kokora (70,1 kg)

6. Miro Jurković (83,7 kg) vs Manoel Fernandes Neto Jr. (83,4 kg)

7. Slobodan “Limp” Maksimović (70,2 kg) vs Benedito Silva Azevedo (67,6 kg)

8. Jackson “Tortora” Loureiro (69,7 kg) vs Stefan Zvijer (69,5 kg)

9. Igor “The Duke” Pokrajac (94 kg) vs Maiquel “Big Rig” Falcao (93 kg)