Pozadina kultne kape: Čarli nas je istjerao kad smo mu je dali

Kad smo Ćorluki dali kapicu, on nas je istjerao: "Pa svi će mi se smijati!". Onda je kolega Bahtijarević rekao: "Ma bit ćeš glavni, Čarli, bit će štos", otkrio je pozadinu priče o sada već legendarnoj vaterpolskoj kapici koju je Vedran Ćorluka nosio tijekom utakmice s Turskom na Europskom prvenstvu 2016. godine doktor Boris Nemec.

Čarliju se ideja mu se na prvu nije svidjela, ali malo nagovaranja je bilo dovoljno...

- Zavezao je on kapicu i svi se počeli smijati. No stavio ju je na utakmici i postala je hit - prisjetio se dr. Nemec u razgovoru za Radio Rijeku. On se prije nekoliko dana oprostio od reprezentativnih dužnosti.

Foto: Hay/DPA/PIXSELL

Jedan od trenutaka koje će pamtiti zauvijek je utakmica sa Eura u Francuskoj kada su Vedrana Ćorluku iz svlačionice na teren poslali s vaterpolskom kapicom na glavi. U utakmici s Turskom Čarliju je Cenk Tosun laktom razbio glavu, uspjeli su tada liječnici privremeno sanirati problem, ali rana se sa svakim novim udarcem otvarala.

Zavoji nisu pomagali pa je Čarli navukao vaterpolsku kapu

Kada mu je glava prokrvarila na utakmici protiv Češke, najprije su mu stavili bijelu mrežastu kapu i zavoj, ali on je stvarao probleme. Na poluvremenu je zato Čarli na glavu navukao - vaterpolsku kapicu. I postao pravi hit tog europskog ljeta.

- Imao je posjekotinu na nezgodnom mjestu na glavi i krvarenje se nikako nije moglo zaustaviti. Na čelo staviš flaster, zaviješ i učvrstiš. Međutim, to je bilo više na tjemenu, a zavoj koji smo stavili pomaknuo bi se svaki put kada bi udario loptu glavom i naguravao se s igračima. Ponovno bi krenula krv... - objasnio je doktor Nemec.

Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL

- Zašili smo ga na poluvremenu, ali jedan udarac glavom je bio dovoljan da krene krvarenje. Trebao je mirovati, ali je bio stožerni igrač i to nije bilo moguće. Razmišljali smo kako mu treba nekakva kapa, a onda se Nderim Redžaj dosjetio da mu nabavimo vaterpolsku kapicu. Odmah sam zvao Matešu da ga pitam može li poslati nešto, stigla je za nekoliko dana.

Stigla je na kraju i do Uefinog muzeja, jer Čarli je prvi nogometaš u povijesti koji je zaigrao s vaterpolskom kapom na nogometnoj utakmici. Za sada i jedini...