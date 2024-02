Pozadina Vuškovićeve posudbe: Tko je izabrao Poljsku, tko će s njim i zašto ne ostaje u Hajduku

Do kraja tekuće sezone mladi Hajdukov stoper Luka Vušković (16) igrat će u redovima Radomiak Radoma, poljskog prvoligaša u čije redove odlazi na posudbu. U toj jednoj rečenici navedeno je sve bitno, no za navijače Hajduka, kronično gladnima informacija o klubu i igračima, to naravno nije bilo dovoljno.